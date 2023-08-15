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https://sputnik-georgia.ru/20230815/chislo-zhertv-vzryva-v-makhachkale-vyroslo-do-35--281240531.html
Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 35
Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 35
В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T12:31+0400
2023-08-15T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Количество жертв взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, в результате чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Ранее Минздрав сообщил, что жертвами ЧП стали 33 человека, в том числе трое детей.По информации пресс-службы ведомства, в клиниках Махачкалы сейчас находятся 63 человека, в том числе 16 детей. При этом, 11 пострадавших (из них 2 детей), в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медпомощь амбулаторно.Известно, что в Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".В Дагестане 15 августа объявлен днем траура. Семьи погибших получат по миллиону рублей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, махачкала, дагестан, в мире, новости, россия, минздрав
происшествия, махачкала, дагестан, в мире, новости, россия, минздрав

Число жертв взрыва в Махачкале выросло до 35

12:31 15.08.2023 (обновлено: 12:36 15.08.2023)
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2023
© photo: Sputnik / РИА Новости
/
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В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Количество жертв взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, в результате чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Ранее Минздрав сообщил, что жертвами ЧП стали 33 человека, в том числе трое детей.

"При проведении работ на месте завалов обнаружены тела еще двух человек", – сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы ведомства, в клиниках Махачкалы сейчас находятся 63 человека, в том числе 16 детей. При этом, 11 пострадавших (из них 2 детей), в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медпомощь амбулаторно.
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв в здании автосервиса в Махачкале
Взрыв в здании автосервиса в Махачкале - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2023
Взрыв в здании автосервиса в Махачкале
© Пресс-служба МЧС РФ
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Известно, что в Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.
Следственный комитет возбудил уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
В Дагестане 15 августа объявлен днем траура. Семьи погибших получат по миллиону рублей.
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