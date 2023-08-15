"Душ" и "мороженое": как животные в тбилисском зоопарке переносят жару
12:32 15.08.2023 (обновлено: 12:37 15.08.2023)
© photo: Sputnik / Stringer
В летние дни жарко не только людям, но и их братьям меньшим. Съемочная группа Sputnik Грузия решила узнать, как животным в тбилисском зоопарке помогают справиться с высокой температурой воздуха в летний зной
По словам директора зоопарка Зураба Гуриелидзе, всем животным, независимо от того, привезли их из теплых или холодных стран, необходим особый уход в жаркие дни. Под прямыми лучами палящего солнца животным находиться нельзя.
Если в природе они спасаются в тени деревьев и водоемах, то здесь для них созданы те же условия: есть деревья, будки, домики, где можно укрыться от солнца, и искусственные "водоемы".
Также некоторых животных регулярно поливают водой. Как говорит Гуриелидзе, такой холодный "душ" необходим для слонов, несмотря на то, что также у них есть резервуар. Процесс приятен для всех – слонов поливают из шланга, они охлаждаются, а гости зоопарка наблюдают за интересным зрелищем.
Также животным делают "мороженое" из фруктов и овощей. Работники зоопарка замораживают их в воде, а потом развозят питомцам. От этого двойная польза. Животные развлекаются, а также охлаждают организм.
Если в природе они спасаются в тени деревьев и водоемах, то здесь для них созданы те же условия: есть деревья, будки, домики, где можно укрыться от солнца, и искусственные "водоемы".
Также некоторых животных регулярно поливают водой. Как говорит Гуриелидзе, такой холодный "душ" необходим для слонов, несмотря на то, что также у них есть резервуар. Процесс приятен для всех – слонов поливают из шланга, они охлаждаются, а гости зоопарка наблюдают за интересным зрелищем.
Также животным делают "мороженое" из фруктов и овощей. Работники зоопарка замораживают их в воде, а потом развозят питомцам. От этого двойная польза. Животные развлекаются, а также охлаждают организм.