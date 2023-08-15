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Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада

Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада

Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T14:37+0400

2023-08-15T14:37+0400

2023-08-15T14:37+0400

тбилиси

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

каха каладзе

новости

грузия

камнепад

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 16 августа в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По информации мэра, 14 августа на каменистом склоне шоссе Чабуа Амиреджиби был зафиксирован камнепад. На первом этапе провелись соответствующие работы и опасность полностью устранена. Каладзе отметил, что существующие сетки на этом участке уже не могут выполнять защитную функцию, и в целях безопасности необходимо их поменять.По его словам, работы будут вестись по одной стороне автомобильной дороги, а транспортные средства смогут передвигаться по второй. В целях превенции необходимо очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник. По его словам, аналогичный проект с привлечением специалистов отрасли уже реализуется на улице Костава. Он завершится в течение последующих трех недель. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, каха каладзе, новости, грузия, камнепад