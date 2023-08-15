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Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада
Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада
Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T14:37+0400
2023-08-15T14:37+0400
2023-08-15T14:37+0400
тбилиси
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
каха каладзе
новости
грузия
камнепад
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 16 августа в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, заявил мэр столицы Каха Каладзе.По информации мэра, 14 августа на каменистом склоне шоссе Чабуа Амиреджиби был зафиксирован камнепад. На первом этапе провелись соответствующие работы и опасность полностью устранена. Каладзе отметил, что существующие сетки на этом участке уже не могут выполнять защитную функцию, и в целях безопасности необходимо их поменять.По его словам, работы будут вестись по одной стороне автомобильной дороги, а транспортные средства смогут передвигаться по второй. В целях превенции необходимо очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник. По его словам, аналогичный проект с привлечением специалистов отрасли уже реализуется на улице Костава. Он завершится в течение последующих трех недель. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, каха каладзе, новости, грузия, камнепад
тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, каха каладзе, новости, грузия, камнепад
Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада
Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 16 августа в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По информации мэра, 14 августа на каменистом склоне шоссе Чабуа Амиреджиби был зафиксирован камнепад. На первом этапе провелись соответствующие работы и опасность полностью устранена. Каладзе отметил, что существующие сетки на этом участке уже не могут выполнять защитную функцию, и в целях безопасности необходимо их поменять.
"В связи с запланированными мерами на один месяц с 16 августа будет частично ограничено движение транспортных средств по трассе Чабуа Амиреджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе, до улицы Михаила Тамарашвили", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, работы будут вестись по одной стороне автомобильной дороги, а транспортные средства смогут передвигаться по второй.
В целях превенции необходимо очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснил градоначальник.
По его словам, аналогичный проект с привлечением специалистов отрасли уже реализуется на улице Костава. Он завершится в течение последующих трех недель.