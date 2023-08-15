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График работы канатной дороги Рике-Нарикала изменится 16 августа
График работы канатной дороги Рике-Нарикала изменится 16 августа
Перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T16:00+0400
2023-08-15T16:00+0400
2023-08-15T16:00+0400
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парк рике
крепость нарикала
канатная дорога
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, в среду, 16 августа, будет обслуживать пассажиров не с 10:00 часов, а с 16:00, говорится в заявлении столичной мэрии. По информации мэрии, перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами. Тбилисская транспортная компания приносит извинения за доставленные неудобства. Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, парк рике, крепость нарикала, канатная дорога
новости, грузия, тбилиси, парк рике, крепость нарикала, канатная дорога
График работы канатной дороги Рике-Нарикала изменится 16 августа
Перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, в среду, 16 августа, будет обслуживать пассажиров не с 10:00 часов, а с 16:00, говорится в заявлении столичной мэрии.
По информации мэрии, перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за доставленные неудобства.
Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.