https://sputnik-georgia.ru/20230815/meriya-tbilisi-namerena-sokratit-ploschad-otkrytykh-kafe-barov-na-prospekte-agmashenebeli-281239526.html

Мэрия Тбилиси намерена сократить площадь открытых кафе-баров на проспекте Агмашенебели

Мэрия Тбилиси намерена сократить площадь открытых кафе-баров на проспекте Агмашенебели

Открытые кафе должны быть сокращены в размере для того, чтобы пешеходы и транспортные средства могли свободно передвигаться, заявил градоначальник 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T12:07+0400

2023-08-15T12:07+0400

2023-08-15T12:32+0400

мэрия тбилиси

каха каладзе

давид агмашенебели

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Площадь открытых кафе-баров, расположенных на проспекте Давида Агмашенебели в Тбилиси, должна быть сокращена, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, проблему нужно решить до 25 августа. Если до 24 августа владельцы открытых кафе-баров сами не обратятся к мэрии с соответствующим проектом сокращения площади, мэр поручит Службе муниципальной инспекции демонтировать заведения. Градоначальник добавил, что категорически неприемлемо и невозможно оставить все как есть, поэтому мэрия дает конкретные сроки, дабы владельцы привели все в порядок. "Эти открытые кафе должны быть сокращены в размере для того, чтобы люди могли свободно передвигаться, чтобы у пешеходов, бригад скорой помощи, пожарных автомашин и так далее не было проблем с передвижением", – отметил Каладзе. При этом желание исправить ситуацию изъявило очень мало людей, заметил он. Однако, по словам мэра, в таком виде продолжить работу они не смогут. "Для нас важны как вы, так и люди, трудоустроенные у вас, семьи, которые там проживают, люди, которые там ходят, которые используют участок данной улицы. И визуально тоже. Это тема вкуса. Очень тяжело смотреть, как все это сделано", – подчеркнул Каладзе. Каха Каладзе отметил, что к сотрудничеству в связи с данной ситуацией готова и Служба архитектуры мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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