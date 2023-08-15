На каком этапе строительство дороги через Рикотский перевал?
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 45 тоннелей, а из запланированных проектом 97 мостов уже построен 81 мост
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Проект строительства основных участков дороги через Рикотский перевал, связывающий Западную и Восточную Грузии, выполнен на 86%, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
"Из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 45 тоннелей. Из запланированных проектом 97 мостов уже построен 81 мост. Кроме того, автотранспорт уже пользуется 12 тоннелями и 22 завершенными мостами", – говорится в сообщении.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
"Строительство участка автомагистрали на перевале Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями", – говорится в заявлении министерства.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В документе отмечается, что участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.
Скорость движения на Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
Строительство новой автомагистрали через Рикотский перевал в Грузии
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.