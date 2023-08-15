https://sputnik-georgia.ru/20230815/na-kakom-etape-stroitelstvo-dorogi-cherez-rikotskiy-pereval-281250937.html

На каком этапе строительство дороги через Рикотский перевал?

На каком этапе строительство дороги через Рикотский перевал?

Из 51 тоннеля, предусмотренного проектом новой магистральной дороги Рикоти, уже пробито 45 тоннелей, а из запланированных проектом 97 мостов уже построен 81... 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T16:22+0400

2023-08-15T16:22+0400

2023-08-15T16:22+0400

грузия

новости

экономика

рикотский перевал

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Проект строительства основных участков дороги через Рикотский перевал, связывающий Западную и Восточную Грузии, выполнен на 86%, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. "Строительство участка автомагистрали на перевале Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями", – говорится в заявлении министерства. В документе отмечается, что участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития