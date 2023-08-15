https://sputnik-georgia.ru/20230815/natsbank-gruzii-utverdil-politiku-nadzora-do-2025-goda-281254732.html

Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года

Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года

Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T18:03+0400

2023-08-15T18:03+0400

2023-08-15T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии представил документ новой "Стратегии надзора на 2023-2025 годы", который предполагает как внедрение международных стандартов, так и работу над улучшением управления рисками. Работа над стратегией проводилась Национальным банком с широким привлечением частного и гражданского секторов. Новый стратегический документ содержит приоритеты надзорной стратегии Национального банка на 2023-2025 годы, планируемые мероприятия и их план, а также сводный отчет об исполнении надзорной стратегии на 2020-2022 годы. С учетом анализа международной практики и тенденций, мнений, полученных от заинтересованных сторон, рекомендаций международных партнеров, принятых на себя обязательств и потребностей, выявленных в рамках надзорного мандата, Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы. Среди приоритетов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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