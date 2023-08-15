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Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года
Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года
Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T18:03+0400
2023-08-15T18:23+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
финансовый надзор
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии представил документ новой "Стратегии надзора на 2023-2025 годы", который предполагает как внедрение международных стандартов, так и работу над улучшением управления рисками. Работа над стратегией проводилась Национальным банком с широким привлечением частного и гражданского секторов. Новый стратегический документ содержит приоритеты надзорной стратегии Национального банка на 2023-2025 годы, планируемые мероприятия и их план, а также сводный отчет об исполнении надзорной стратегии на 2020-2022 годы. С учетом анализа международной практики и тенденций, мнений, полученных от заинтересованных сторон, рекомендаций международных партнеров, принятых на себя обязательств и потребностей, выявленных в рамках надзорного мандата, Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы. Среди приоритетов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, финансовый надзор
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, финансовый надзор

Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года

18:03 15.08.2023 (обновлено: 18:23 15.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerНациональный банк Грузии
Национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии представил документ новой "Стратегии надзора на 2023-2025 годы", который предполагает как внедрение международных стандартов, так и работу над улучшением управления рисками.
Работа над стратегией проводилась Национальным банком с широким привлечением частного и гражданского секторов.
"Надзорный стратегический документ способствует эффективному планированию деятельности Национального банка, четкому формированию у сотрудников видения будущего, повышению предсказуемости для отрасли будущих событий, доступности информации о надзорных приоритетах и планах на будущее", - говорится в сообщении Нацбанка.
Новый стратегический документ содержит приоритеты надзорной стратегии Национального банка на 2023-2025 годы, планируемые мероприятия и их план, а также сводный отчет об исполнении надзорной стратегии на 2020-2022 годы.
С учетом анализа международной практики и тенденций, мнений, полученных от заинтересованных сторон, рекомендаций международных партнеров, принятых на себя обязательств и потребностей, выявленных в рамках надзорного мандата, Национальный банк определил пять основных надзорных приоритетов надзорной стратегии на 2023-2025 годы.
Среди приоритетов:
совершенствование системы управления рисками финансового сектора и проактивное реагирование на результаты,
поощрение конкуренции в финансовом секторе,
поощрение финансовых инноваций и развитие надзорных технологий,.
развитие надзорных технологий, приближение к международным стандартам,
усиление надзорной функции Национального банка и повышение прозрачности.
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