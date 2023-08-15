https://sputnik-georgia.ru/20230815/ne-proshli-kontrol---v-gruziyu-ne-propustili-sazhentsy-cherniki-iz-za-vrednykh-organizmov-281260307.html
Не прошли контроль – в Грузию не пропустили саженцы черники из-за вредных организмов
Не прошли контроль – в Грузию не пропустили саженцы черники из-за вредных организмов
Саженцы пытались ввезти в Грузию из Болгарии через Турцию 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T23:44+0400
2023-08-15T23:44+0400
2023-08-15T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники службы доходов не пропустили в Грузию автомобиль с 49 280 саженцами черники из-за обнаружения вредных организмов, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, саженцы пытались ввезти в Грузию из Болгарии через Турцию. Санитарная проверка на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе выявила несоответствие саженцев фитосанитарным требованиям, так как в автомобиле нашли вредные организмы в большом количестве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, болгария, турция, служба доходов министерства финансов грузии, тпп "сарпи"
грузия, новости, происшествия, болгария, турция, служба доходов министерства финансов грузии, тпп "сарпи"
Не прошли контроль – в Грузию не пропустили саженцы черники из-за вредных организмов
23:44 15.08.2023 (обновлено: 23:55 15.08.2023)
Саженцы пытались ввезти в Грузию из Болгарии через Турцию
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники службы доходов не пропустили в Грузию автомобиль с 49 280 саженцами черники из-за обнаружения вредных организмов, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, саженцы пытались ввезти в Грузию из Болгарии через Турцию.
Санитарная проверка на КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе выявила несоответствие саженцев фитосанитарным требованиям, так как в автомобиле нашли вредные организмы в большом количестве.