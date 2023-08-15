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Незаконные лесопилки выявили в двух регионах Грузии
Незаконные лесопилки выявили в двух регионах Грузии
Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T11:26+0400
2023-08-15T11:26+0400
2023-08-15T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Кахети и Имерети. В районе Чиатура в Имерети незаконные лесопилки выявили в селах Гезрула и Чхираула, а в Кахети – в городе Ахмета. Незаконные лесопилки ленточного типа у граждан Грузии нашли на территории, прилегающей к их жилым домам, а также на земельных участках. С этих территорий изъят 21 кубический метр досок бука и пять единиц бревна каштана. Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, чиатура, имерети, кахети
грузия, новости, общество, чиатура, имерети, кахети
Незаконные лесопилки выявили в двух регионах Грузии
Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Кахети и Имерети.
В районе Чиатура в Имерети незаконные лесопилки выявили в селах Гезрула и Чхираула, а в Кахети – в городе Ахмета.
Незаконные лесопилки ленточного типа у граждан Грузии нашли на территории, прилегающей к их жилым домам, а также на земельных участках.
С этих территорий изъят 21 кубический метр досок бука и пять единиц бревна каштана.
Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.