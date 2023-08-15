https://sputnik-georgia.ru/20230815/nezakonnye-lesopilki-vyyavili-v-dvukh-regionakh-gruzii---281234758.html

Незаконные лесопилки выявили в двух регионах Грузии

Незаконные лесопилки выявили в двух регионах Грузии

Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T11:26+0400

2023-08-15T11:26+0400

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грузия

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чиатура

имерети

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили и опечатали незаконные лесопилки в двух регионах страны – Кахети и Имерети. В районе Чиатура в Имерети незаконные лесопилки выявили в селах Гезрула и Чхираула, а в Кахети – в городе Ахмета. Незаконные лесопилки ленточного типа у граждан Грузии нашли на территории, прилегающей к их жилым домам, а также на земельных участках. С этих территорий изъят 21 кубический метр досок бука и пять единиц бревна каштана. Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, чиатура, имерети, кахети