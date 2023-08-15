https://sputnik-georgia.ru/20230815/obeschal-pomoch-figurantu-ugolovnogo-dela-a-popalsya-sam--v-gruzii-zaderzhali-moshennika-281253387.html

Обещал помочь фигуранту уголовного дела, а попался сам – в Грузии задержали мошенника

Обещал помочь фигуранту уголовного дела, а попался сам – в Грузии задержали мошенника

Обвиняемый потребовал от фигуранта уголовного дела перечислить сумму в размере 220 тысяч долларов в два этапа якобы за помощь в ходе расследования 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T17:10+0400

2023-08-15T17:10+0400

2023-08-15T17:48+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала обвиняемого в мошенничестве, который обещал фигуранту уголовного дела завершить текущее расследования в его пользу взамен на крупную сумму, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемый убедил одного из фигурантов уголовного дела, которое в производстве Генеральной прокуратуры Грузии, что был якобы близок к отдельным должностным лицам прокуратуры Грузии и различных государственных ведомств, и мог бы помочь в завершении текущего расследования в его пользу. Задержанному предъявлены обвинения по статье "Мошеничество, то есть завладение чужой вещью с целью противоправного присвоения или приобретения имущественных прав путем обмана в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет. На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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