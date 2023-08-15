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Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото
Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото
Многие отдыхающие на Черноморских курортах Грузии игнорируют призывы спасателей не купаться во время плохой погоды и высоких волн. Смотрите в фотоленте Sputnik... 15.08.2023, Sputnik Грузия
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Безопасность отдыхающих - болезненный вопрос. Спасатели и полиция могут предупредить граждан, сообщить им о рисках, но и от самих людей, кто проводит время на курортах Грузии, тоже зависит соблюдение определенных правил.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, черное море, фото
фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, черное море, фото

Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото

12:11 15.08.2023 (обновлено: 12:34 15.08.2023)
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Многие отдыхающие на Черноморских курортах Грузии игнорируют призывы спасателей не купаться во время плохой погоды и высоких волн. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как реагируют люди на призывы покинуть воду
Безопасность отдыхающих - болезненный вопрос. Спасатели и полиция могут предупредить граждан, сообщить им о рисках, но и от самих людей, кто проводит время на курортах Грузии, тоже зависит соблюдение определенных правил.
© photo: Sputnik / Stringer

Табличка "Купаться запрещено". Однако она останавливает далеко не всех.

Табличка &quot;Купаться запрещено&quot;. Однако она останавливает далеко не всех. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Табличка "Купаться запрещено". Однако она останавливает далеко не всех.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже призывы полиции и спасателей покинуть воду не помогают.

Даже призывы полиции и спасателей покинуть воду не помогают. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Даже призывы полиции и спасателей покинуть воду не помогают.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди продолжают заходить в воду, даже несмотря на приближающийся шторм или грозу.

Люди продолжают заходить в воду, даже несмотря на приближающийся шторм или грозу. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Люди продолжают заходить в воду, даже несмотря на приближающийся шторм или грозу.

© photo: Sputnik / Stringer

На вышках спасателей вывешены красные флаги. Но кто на них смотрит?

На вышках спасателей вывешены красные флаги. Но кто на них смотрит? - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

На вышках спасателей вывешены красные флаги. Но кто на них смотрит?

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, большинство лежаков уже убраны – предприниматели больше заботятся о сохранности своего имущества, чем некоторые люди о своей безопасности.

Правда, большинство лежаков уже убраны – предприниматели больше заботятся о сохранности своего имущества, чем некоторые люди о своей безопасности. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, большинство лежаков уже убраны – предприниматели больше заботятся о сохранности своего имущества, чем некоторые люди о своей безопасности.

© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль побережья размещены спасательные станции. Но спасатели могут не успеть вовремя.

Вдоль побережья размещены спасательные станции. Но спасатели могут не успеть вовремя. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вдоль побережья размещены спасательные станции. Но спасатели могут не успеть вовремя.

© photo: Sputnik / Stringer

Пляж также объезжают спасатели на автомобилях и квадроциклах, совершают пешие обходы. Им помогают и местные активисты. Например, вот этот парень в костюме Зорро, с которым обычно фотографируются дети.

Пляж также объезжают спасатели на автомобилях и квадроциклах, совершают пешие обходы. Им помогают и местные активисты. Например, вот этот парень в костюме Зорро, с которым обычно фотографируются дети. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Пляж также объезжают спасатели на автомобилях и квадроциклах, совершают пешие обходы. Им помогают и местные активисты. Например, вот этот парень в костюме Зорро, с которым обычно фотографируются дети.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на неоднократные обращения спасателей, люди плавают и без страха бросаются даже в высокие волны.

Несмотря на неоднократные обращения спасателей, люди плавают и без страха бросаются даже в высокие волны. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на неоднократные обращения спасателей, люди плавают и без страха бросаются даже в высокие волны.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, стоит задать им вопрос - кто будет виноват в случае происшествия? Ведь спасатели и полиция уже сделали, казалось, все возможное для предотвращения каких-либо ЧП. И предупредили, и запретили.

Тем не менее, стоит задать им вопрос - кто будет виноват в случае происшествия? Ведь спасатели и полиция уже сделали, казалось, все возможное для предотвращения каких-либо ЧП. И предупредили, и запретили. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, стоит задать им вопрос - кто будет виноват в случае происшествия? Ведь спасатели и полиция уже сделали, казалось, все возможное для предотвращения каких-либо ЧП. И предупредили, и запретили.

© photo: Sputnik / Stringer

Но очевидно, что только призывов недостаточно. Люди их не слушают. Но решили бы проблему штрафы? Однако, власти Грузии пока не идут на ужесточение мер против нарушителей правил купания в море.

Но очевидно, что только призывов недостаточно. Люди их не слушают. Но решили бы проблему штрафы? Однако, власти Грузии пока не идут на ужесточение мер против нарушителей правил купания в море. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Но очевидно, что только призывов недостаточно. Люди их не слушают. Но решили бы проблему штрафы? Однако, власти Грузии пока не идут на ужесточение мер против нарушителей правил купания в море.

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