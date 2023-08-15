Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото
Табличка "Купаться запрещено". Однако она останавливает далеко не всех.
Табличка "Купаться запрещено". Однако она останавливает далеко не всех.
Даже призывы полиции и спасателей покинуть воду не помогают.
Даже призывы полиции и спасателей покинуть воду не помогают.
Люди продолжают заходить в воду, даже несмотря на приближающийся шторм или грозу.
Люди продолжают заходить в воду, даже несмотря на приближающийся шторм или грозу.
На вышках спасателей вывешены красные флаги. Но кто на них смотрит?
На вышках спасателей вывешены красные флаги. Но кто на них смотрит?
Правда, большинство лежаков уже убраны – предприниматели больше заботятся о сохранности своего имущества, чем некоторые люди о своей безопасности.
Правда, большинство лежаков уже убраны – предприниматели больше заботятся о сохранности своего имущества, чем некоторые люди о своей безопасности.
Вдоль побережья размещены спасательные станции. Но спасатели могут не успеть вовремя.
Вдоль побережья размещены спасательные станции. Но спасатели могут не успеть вовремя.
Пляж также объезжают спасатели на автомобилях и квадроциклах, совершают пешие обходы. Им помогают и местные активисты. Например, вот этот парень в костюме Зорро, с которым обычно фотографируются дети.
Пляж также объезжают спасатели на автомобилях и квадроциклах, совершают пешие обходы. Им помогают и местные активисты. Например, вот этот парень в костюме Зорро, с которым обычно фотографируются дети.
Несмотря на неоднократные обращения спасателей, люди плавают и без страха бросаются даже в высокие волны.
Несмотря на неоднократные обращения спасателей, люди плавают и без страха бросаются даже в высокие волны.
Тем не менее, стоит задать им вопрос - кто будет виноват в случае происшествия? Ведь спасатели и полиция уже сделали, казалось, все возможное для предотвращения каких-либо ЧП. И предупредили, и запретили.
Тем не менее, стоит задать им вопрос - кто будет виноват в случае происшествия? Ведь спасатели и полиция уже сделали, казалось, все возможное для предотвращения каких-либо ЧП. И предупредили, и запретили.
Но очевидно, что только призывов недостаточно. Люди их не слушают. Но решили бы проблему штрафы? Однако, власти Грузии пока не идут на ужесточение мер против нарушителей правил купания в море.
Но очевидно, что только призывов недостаточно. Люди их не слушают. Но решили бы проблему штрафы? Однако, власти Грузии пока не идут на ужесточение мер против нарушителей правил купания в море.