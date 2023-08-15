https://sputnik-georgia.ru/20230815/otdykh-i-bezopasnost-otdykhayuschie-na-chernom-more-ignoriruyut-shtormovye-preduprezhdeniya---foto-281239431.html

Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото

Как отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – фото

Многие отдыхающие на Черноморских курортах Грузии игнорируют призывы спасателей не купаться во время плохой погоды и высоких волн. Смотрите в фотоленте Sputnik... 15.08.2023, Sputnik Грузия

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Безопасность отдыхающих - болезненный вопрос. Спасатели и полиция могут предупредить граждан, сообщить им о рисках, но и от самих людей, кто проводит время на курортах Грузии, тоже зависит соблюдение определенных правил.

черное море

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