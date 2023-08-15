https://sputnik-georgia.ru/20230815/podrostok-utonul-v-ozere-sioni-na-vostoke-gruzii-281260035.html

Подросток утонул в озере Сиони на востоке Грузии

Подросток утонул в озере Сиони на востоке Грузии

К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T23:01+0400

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грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в озере Сионе в районе Тианети, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным службы, подросток исчез во время купания в озере. К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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