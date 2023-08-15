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Подросток утонул в озере Сиони на востоке Грузии
Подросток утонул в озере Сиони на востоке Грузии
К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T23:01+0400
2023-08-15T23:01+0400
2023-08-15T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в озере Сионе в районе Тианети, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным службы, подросток исчез во время купания в озере. К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Подросток утонул в озере Сиони на востоке Грузии
23:01 15.08.2023 (обновлено: 23:13 15.08.2023)
К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Подросток утонул, купаясь в озере Сионе в районе Тианети, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным службы, подросток исчез во время купания в озере.
К поискам подключились не только спасатели, но и водолазы, которые и обнаружили тело спустя несколько часов.