https://sputnik-georgia.ru/20230815/politolog-ssha-ne-mogut-zastavit-tsentralnuyu-aziyu-otkazatsya-ot-tranzita-cherez-rossiyu-281235499.html

Политолог: США не могут заставить Центральную Азию отказаться от транзита через Россию

Политолог: США не могут заставить Центральную Азию отказаться от транзита через Россию

США проводят саммиты, чтобы убедить страны Центральной Азии отказаться от торговли с Россией и транзита товаров через нее, но ничего не предлагают взамен 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T11:07+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Почему идея Транскаспийского торгового пути в обход России так долго остается лишь идеей и есть ли вероятность ее реализации? Почему Казахстан и другие страны региона не хотят отказываться от торговли с Россией даже после угроз США? Какая транспортная инфраструктура в странах СНГ сегодня нуждается в модернизации? Обо всем этом подробнее смотрите в ролике.

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