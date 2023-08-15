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Политолог: США не могут заставить Центральную Азию отказаться от транзита через Россию
Политолог: США не могут заставить Центральную Азию отказаться от транзита через Россию
США проводят саммиты, чтобы убедить страны Центральной Азии отказаться от торговли с Россией и транзита товаров через нее, но ничего не предлагают взамен 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T11:07+0400
2023-08-15T11:07+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Почему идея Транскаспийского торгового пути в обход России так долго остается лишь идеей и есть ли вероятность ее реализации? Почему Казахстан и другие страны региона не хотят отказываться от торговли с Россией даже после угроз США? Какая транспортная инфраструктура в странах СНГ сегодня нуждается в модернизации? Обо всем этом подробнее смотрите в ролике.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, казахстан, снг, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, казахстан, снг, видео
Политолог: США не могут заставить Центральную Азию отказаться от транзита через Россию
США проводят саммиты, чтобы убедить страны Центральной Азии отказаться от торговли с Россией и транзита товаров через нее, но ничего не предлагают взамен
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Почему идея Транскаспийского торгового пути в обход России так долго остается лишь идеей и есть ли вероятность ее реализации? Почему Казахстан и другие страны региона не хотят отказываться от торговли с Россией даже после угроз США? Какая транспортная инфраструктура в странах СНГ сегодня нуждается в модернизации?
Обо всем этом подробнее смотрите в ролике.