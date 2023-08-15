https://sputnik-georgia.ru/20230815/skonchalsya-byvshiy-predsedatel-verkhovnogo-suda-gruzii-281235355.html

Скончался бывший председатель Верховного суда Грузии

Скончался бывший председатель Верховного суда Грузии

Пост председателя верховного суда Грузии Кублашвили занимал в 2005-2015 годах 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Бывший председатель Верховного суда Грузии Константин Кублашвили скончался, сообщает телекомпания "Рустави 2". Кублашвили был назначен членом совета юстиции Грузии в 2000 году. В 2000-2002 годах был первым заместителем министра юстиции Грузии, парламентским секретарем министерства. В 2002-2004 годах работал юристом в юридической фирме "Грузинские адвокаты для справедливости". В 2004-2005 годах Кублашвили был назначен членом попечительского совета фонда развития и реформ юридического лица публичного права при президенте Грузии. В дальнейшем он стал директором фонда. Пост председателя верховного суда Грузии он занимал в 2005-2015 годах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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