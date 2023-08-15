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Специалисты контролируют ситуацию с распространением саранчи в Грузии
Специалисты контролируют ситуацию с распространением саранчи в Грузии
У Грузии, по оценке ФАО, одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T15:15+0400
2023-08-15T15:15+0400
2023-08-15T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии обработали 70 тысяч гектаров земли в четырех регионах, благодаря чему специалистам удается контролировать распространение саранчи в стране, сообщает пресс-служба ведомства. Специальные работы осуществились в Кахети, Квемо Картли, Шида Картли и Мцхета-Мтианети. Мониторинг вредителя идет в постоянном режиме, отмечают в ведомстве. Примечательно, что по прогнозам международных организаций, на фоне глобальных климатических условий в соседних странах отмечается рост ареала распространения саранчи. Нужно отметить, что Грузия вместе с десятью странами включена в региональную программу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Улучшение борьбы с саранчой на Кавказе и странах Средней Азии". В рамках программы постоянно происходит обмен информацией с соседними странами. Регулярно проходят транспограничные исследования и региональные конференции, на которых делится опытом и Грузия. По оценке ФАО, у Грузии одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии
Специалисты контролируют ситуацию с распространением саранчи в Грузии
У Грузии, по оценке ФАО, одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии обработали 70 тысяч гектаров земли в четырех регионах, благодаря чему специалистам удается контролировать распространение саранчи в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Специальные работы осуществились в Кахети, Квемо Картли, Шида Картли и Мцхета-Мтианети. Мониторинг вредителя идет в постоянном режиме, отмечают в ведомстве.
"В Грузии внедрены новейшие методы мониторинга, превенции и контроля, что помогает сократить число вредителей и избежать характерного при их бесконтрольном распространении значительного экономического ущерба", – заявил глава Департамента защиты растений Агентства Ника Месхи.
Примечательно, что по прогнозам международных организаций, на фоне глобальных климатических условий в соседних странах отмечается рост ареала распространения саранчи.
Нужно отметить, что Грузия вместе с десятью странами включена в региональную программу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Улучшение борьбы с саранчой на Кавказе и странах Средней Азии".
В рамках программы постоянно происходит обмен информацией с соседними странами. Регулярно проходят транспограничные исследования и региональные конференции, на которых делится опытом и Грузия.
По оценке ФАО, у Грузии одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе.