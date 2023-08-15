https://sputnik-georgia.ru/20230815/spetsialisty-kontroliruyut-situatsiyu-s-rasprostraneniem-saranchi-v-gruzii-281246795.html

Специалисты контролируют ситуацию с распространением саранчи в Грузии

Специалисты контролируют ситуацию с распространением саранчи в Грузии

У Грузии, по оценке ФАО, одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T15:15+0400

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2023-08-15T15:15+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии обработали 70 тысяч гектаров земли в четырех регионах, благодаря чему специалистам удается контролировать распространение саранчи в стране, сообщает пресс-служба ведомства. Специальные работы осуществились в Кахети, Квемо Картли, Шида Картли и Мцхета-Мтианети. Мониторинг вредителя идет в постоянном режиме, отмечают в ведомстве. Примечательно, что по прогнозам международных организаций, на фоне глобальных климатических условий в соседних странах отмечается рост ареала распространения саранчи. Нужно отметить, что Грузия вместе с десятью странами включена в региональную программу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Улучшение борьбы с саранчой на Кавказе и странах Средней Азии". В рамках программы постоянно происходит обмен информацией с соседними странами. Регулярно проходят транспограничные исследования и региональные конференции, на которых делится опытом и Грузия. По оценке ФАО, у Грузии одна из образцовых систем борьбы с саранчой в регионе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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