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Тысячам жителей одного из районов Тбилиси отключат газ
Тысячам жителей одного из районов Тбилиси отключат газ
Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T07:32+0400
2023-08-15T07:32+0400
2023-08-15T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Дигомском массиве планируется перевести газовую сеть со старого газопровода на полностью новую полиэтиленовую трубу, говорится в сообщении тбилисской газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи".В сообщении отмечается, что замена будет проводиться в рамках работ по реконструкции сквера в Дигомском массиве.Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов. Восстановление газоснабжения начнется 16 августа в 10:00 и завершится к 22:00. "Тбилиси Энерджи" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства, говорится в сообщении компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
Тысячам жителей одного из районов Тбилиси отключат газ
07:32 15.08.2023 (обновлено: 07:34 15.08.2023)
Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Дигомском массиве планируется перевести газовую сеть со старого газопровода на полностью новую полиэтиленовую трубу, говорится в сообщении тбилисской газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи".
В сообщении отмечается, что замена будет проводиться в рамках работ по реконструкции сквера в Дигомском массиве.
Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов. Восстановление газоснабжения начнется 16 августа в 10:00 и завершится к 22:00.
"Тбилиси Энерджи" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства, говорится в сообщении компании.