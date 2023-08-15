https://sputnik-georgia.ru/20230815/tysyacham-zhiteley-odnogo-iz-rayonov-tbilisi-otklyuchat-gaz-281228087.html

Тысячам жителей одного из районов Тбилиси отключат газ

Тысячам жителей одного из районов Тбилиси отключат газ

Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов 15.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Дигомском массиве планируется перевести газовую сеть со старого газопровода на полностью новую полиэтиленовую трубу, говорится в сообщении тбилисской газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи".В сообщении отмечается, что замена будет проводиться в рамках работ по реконструкции сквера в Дигомском массиве.Отключение подачи газа для 12,5 тысячи абонентов планируется 15 августа с 23:00 часов. Восстановление газоснабжения начнется 16 августа в 10:00 и завершится к 22:00. "Тбилиси Энерджи" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства, говорится в сообщении компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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