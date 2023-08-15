https://sputnik-georgia.ru/20230815/vzryv-v-makhachkale-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-27-281230579.html

Взрыв в Махачкале: число погибших выросло до 27

Взрыв в Махачкале: число погибших выросло до 27

В Дагестане 15 августа объявлено днем траура 15.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Количество жертв в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27, пишет РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.По информации МЧС, накануне вечером на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По словам главы Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших – дети. Число пострадавших достигло 75 человек.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").В Дагестане 15 августа объявлено днем траура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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