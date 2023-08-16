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В Армении растет спрос на перевозки через КПП "Верхний Ларс"

В Армении растет спрос на перевозки через КПП "Верхний Ларс"

Спрос на перевозки повысился в сезон экспорта свежих фруктов и овощей из Армении 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T10:46+0400

2023-08-16T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik.Число заявок на грузоперевозки в Армению и из страны значительно выросло после расширения КПП "Верхний Ларс", заявил представитель биржи грузоперевозок Ati.su в Армении Сергей Мкртчян.Как отметил Мкртчян, биржа ведет мониторинг заявок на грузоперевозки, которые фиксирует на своей платформе (от компаний-заказчиков и логистических операторов). В 2022 году и в I квартале 2023 года спрос на перевозки заметно вырос в связи с посреднической торговлей (которая активизировалась из-за новой геополитической ситуации). Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог>>Теперь, после открытия дополнительных полос на КПП "Верхний Ларс", заявок стало больше. Правда, в летние месяцы, как правило, увеличивается объем экспорта свежих овощей и фруктов из Армении, поэтому пока сложно понять, связан ли этот рост с сезонным фактором или продолжится в дальнейшем. В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП выросло с 15 до 39, которые были открыты 15 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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