https://sputnik-georgia.ru/20230816/chto-nelzya-delat-v-yablochnyy-spas-2023-narodnye-primety-prazdnika-281278923.html

Что нельзя делать в Яблочный Спас 2023? Народные приметы праздника

Что нельзя делать в Яблочный Спас 2023? Народные приметы праздника

Яблочный Спас ежегодно празднуют 19 августа – это древний праздник, в котором тесно переплелись церковные традиции и народные приметы 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T20:02+0400

2023-08-16T20:02+0400

2023-08-16T20:02+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23302/58/233025849_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_407ea72e373c3854ce72e1742a296b22.jpg

Православная церковь в этот день отмечает Преображение Господне – один из главных праздников церковного календаря. Какого числа Яблочный Спас 2023? Дата древнего праздника>>Что нельзя делать в Яблочный Спас, о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Яблочный Спас нельзя делать работу по дому и хозяйству, поэтому уборку и другие дела хозяйки старались завершить до наступления праздника. По народным приметам в Яблочный Спас нельзя заниматься рукоделием, чтобы не навлечь на семью и дом неприятности. В Яблочный Спас продолжается Успенский пост, поэтому есть пищу животного происхождения нельзя. По церковному уставу в праздник можно есть рыбу и выпить немного вина. Нельзя в Яблочный Спас злословить, сплетничать, ссориться и ругаться, то есть делать все то, что обижает окружающих – по приметам наладить отношения будет очень сложно. По народным приметам нельзя на Яблочный Спас грустить и унывать, чтобы весь год не провести в грусти и одиночестве. По церковным правилам во время Успенского поста нельзя венчаться, поэтому свадьбу желательно отложить до его завершения. Нельзя в праздник также участвовать в шумных застольях и напиваться. Приметы праздника Плохая примета шить или вышивать в Яблочный Спас – нарушитель будет грустить и плакать всю свою жизнь. По народным приметам солнечная и теплая погода на Яблочный Спас предсказывает снежную, но мягкую зиму, ну а если в праздник пойдет дождь, значит зима предстоит суровая. Мелкий дождь на Яблочный Спас сулит раннюю, холодную и дождливую осень, а если пчелы в праздник слетаются на мед – это явная примета, что благополучие поселится в доме. Скоро сильно похолодает, если на деревьях в Яблочный Спас появились желтые листья, а если во время посева подует северный ветер – это примета, что урожай зерновых будет богатый. Яблочный Спас по народным приметам означает преображение природы и наступление осени, поэтому ночи после 19 августа становятся холоднее. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки