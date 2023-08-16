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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
Общее число продаж в июле составило 3 540 квартир на общую сумму 189 миллиона долларов 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T07:01+0400
2023-08-16T07:01+0400
2023-08-16T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В Тбилиси растет спрос на квартиры среднего и эконом класса и падает спрос на элитное жилье, показало исследование рынка недвижимости в столице Грузии в июле. По данным исследование спрос на квартиры среднего класса в июле 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рост спроса на эконом жилье вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2% , а вот спрос на квартиры премиум класса снизился за тот же период на 7%. Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart >>В тоже время число продаж квартир в новом жилищном фонде за указанный период выросло за указанный период на 3%, а число продаж в старом жилом фонде снизилось на 27%. Общее число продаж в июле составило 3 540 квартир на общую сумму 189 миллиона долларов, что на 7% ниже показателя июля 2022 года. На что растут цены По данным исследования цены на 9% по сравнению с июлем 2022 года выросли на новый жилищный фонд в спальных районах и пригородах, а вот в центре наблюдалось снижение цен на 5%. Что касается старого жилищного фонда то цены на квартиры в нем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2023 года выросли на квартиры как в пригородах и спальных районах, так и в центре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, недвижимость в тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси: последние данные
Общее число продаж в июле составило 3 540 квартир на общую сумму 189 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В Тбилиси растет спрос на квартиры среднего и эконом класса и падает спрос на элитное жилье, показало исследование рынка недвижимости в столице Грузии в июле.
По данным исследование спрос на квартиры среднего класса в июле 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Рост спроса на эконом жилье вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2% , а вот спрос на квартиры премиум класса снизился за тот же период на 7%.
В тоже время число продаж квартир в новом жилищном фонде за указанный период выросло за указанный период на 3%, а число продаж в старом жилом фонде снизилось на 27%.
Общее число продаж в июле составило 3 540 квартир на общую сумму 189 миллиона долларов, что на 7% ниже показателя июля 2022 года.
На что растут цены
По данным исследования цены на 9% по сравнению с июлем 2022 года выросли на новый жилищный фонд в спальных районах и пригородах, а вот в центре наблюдалось снижение цен на 5%.
Что касается старого жилищного фонда то цены на квартиры в нем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2023 года выросли на квартиры как в пригородах и спальных районах, так и в центре.