https://sputnik-georgia.ru/20230816/lider-pravyaschey-partii-gruzii-izvinilsya-pered-postradavshim-v-shovi-281290424.html

Лидер правящей партии Грузии извинился перед пострадавшим в Шови

Лидер правящей партии Грузии извинился перед пострадавшим в Шови

Политик признал, что когда комментировал фотоснимок Джеладзе, он был не в курсе ситуации и узнал о случившемся только от самого пострадавшего 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T21:01+0400

2023-08-16T21:01+0400

2023-08-16T21:01+0400

шови

оползень в шови

грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство окружающей среды

ираклий кобахидзе

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270137218_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f48bc76eafbc6f6078c1d372140564ae.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе лично встретился с пострадавшим от оползня в Шови и после извинился перед ним. Кобахидзе стал объектом резкой критики со стороны оппозиционеров и пользователей грузинского сегмента соцсетей за то, что подверг сомнению слова одного из выживших при разрушительном оползне на высокогорном курорте Шови Давида Джеладзе о его передвижениях во время разбушевавшейся стихии, назвав его рассказ "невероятной ложью". При этом он отметил, что лично поговорил с Джеладзе сначала по телефону, а после при и личной встрече. "На самом деле он сделал все, чтобы доставить свою маленькую племянницу на безопасную территорию, пройдя такой путь. Он просто превзошел сам себя и совершил невероятное", – отметил Кобахидзе. Оппозиция ухватилась за слова Кобахидзе, чтобы доказать запоздалую реакцию властей в Шови >>>Политик пояснил, что когда комментировал фотографию Джеладзе, он был не в курсе ситуации и узнал о случившемся от самого пострадавшего. "Вы знаете, что очень часто в соцсетях распространяются полностью фейковые фотографии. Поэтому я даже не знал, кто разместил это фото и что именно изображено на нем. Поэтому я задал вопрос о том, насколько это фото и описанная там ситуация соответствуют действительности. После этого, конечно же, я узнал, что это фото выложил Дато Джеладзе, а также, еще раз повторю, что он лично мне подробно рассказал историю о том, через что он прошел", – сказал Кобахидзе. История Давида Джеладзе Как рассказал Джеладзе, во время схода оползня он вместе с родными (десять человек) находился на мосту через реку Чанчахи, и все они чудом выжили. Вторая волна оползня в то время уже разрушила мост. Джеладзе с семьей успели к тому моменту убежать, но оказались посреди оползня по пояс в грязи. По словам Джеладзе, он решил взять ребенка сестры на руки и идти искать выход из этой грязи. На полпути, со слов молодого человека, их настигла третья волна оползня и понесла вниз, но им удалось выжить. Когда скорость потока грязи уменьшилась, и Дато сумел подняться на какую-то возвышенность, он заметил гостиницу "Рача" и людей во дворе, и решил идти туда. От того места, откуда Давид Джеладзе и его племянница Машо тронулись, до гостиницы было около 800-1000 м, сказал молодой человек, добавив, что они шли около 2-2,5 часа. Когда находящиеся во дворе гостиницы люди заметили мужчину с ребенком, бросились им на помощь. Они помогли Давиду и Машо пройти часть пути. Преодоленный путь Джеладзе назвал адской дорогой. Тем не менее это не остановило его. Немного передохнув, он пошел обратно за остальными членами семьи, рассказал молодой человек СМИ. По последним данным, в результате оползня в Шови погибли 26 человек. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шови, оползень в шови, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, ираклий кобахидзе, новости, грузия