https://sputnik-georgia.ru/20230815/oppozitsiya-ukhvatilas-za-slova-kobakhidze-chtoby-dokazat-zapozdaluyu-reaktsiyu-vlastey-v-shovi-281257063.html

Оппозиция ухватилась за слова Кобахидзе, чтобы доказать запоздалую реакцию властей в Шови

Оппозиция ухватилась за слова Кобахидзе, чтобы доказать запоздалую реакцию властей в Шови

Давид Джеладзе в деталях рассказал СМИ о том, как он дважды пересек покрытую оползнем территорию 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T21:45+0400

2023-08-15T21:45+0400

2023-08-15T21:45+0400

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ираклий кобахидзе

оползень в шови

шалва папуашвили

георгий вашадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе стал объектом резкой критики со стороны оппозиционеров за то, что он подверг сомнению слова одного из выживших после разрушительного оползня на высокогорном курорте Шови касательно его передвижений после случившегося. Молодой человек Давид Джеладзе в деталях рассказал СМИ о том, как он дважды пересек покрытую оползнем территорию. В первый же день, 3 августа, в соцсети распространилось видео, на котором видно как он с малолетней племянницей на руках находится на полпути и медленно передвигается в сторону гостиницы "Рача". А сам Джеладзе выложил в Сеть фото с указанием маршрута своего передвижения. При этом он назвал "невероятной ложью" заявления о том, что один из тех детей, которые были в Шови во время стихийного бедствия, "боролся с оползнем в течение трех часов"."Еще раз повторю, что стихия была мгновенной и, к сожалению, у людей, которых настигла оползневая масса, просто не было шансов выжить. Рассказывать о том, что кто-то три часа боролся со стихией – просто пустая ложь", – заявил Кобахидзе.Как рассказал Джеладзе информационному агентству "Мтисамбеби", во время схода оползня он вместе с родными (десять человек) находился на мосту через реку Чанчахи, и все они чудом выжили. Вторая волна оползня уже разрушила мост. Джеладзе с семьей успели к тому времени убежать, но оказались посреди оползня по пояс в грязи. По словам Джеладзе, он решил взять ребенка сестры на руки и идти искать выход из этой грязи. На полпути, со слов молодого человека, их настигла третья волна оползня и понесла вниз, но им удалось выжить. Когда скорость потока грязи уменьшилась и молодой человек сумел подняться не какую-то возвышенность, он заметил гостиницу "Рача" и людей во дворе, и решил идти туда. От того места, откуда Давид Джеладзе и его племянница Машо тронулись, до гостиницы было около 800-1000 метров, сказал молодой человек, добавив, что они шли около 2-2,5 часа. Когда находящиеся во дворе гостиницы люди заметили мужчину с ребенком, бросились им на помощь. Они помогли Давиду и Машо пройти часть пути. Преодоленный путь Джеладзе назвал адской дорогой. Тем не менее это не остановило его. Немного передохнув, он пошел обратно за остальными членами семьи, рассказал молодой человек СМИ. По последним данным, в результате оползня в Шови погибли 25 человек. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Что касается Кобахидзе, представители ведущих оппозиционных партий расценили его слова как нападки на выживших в попытках избежать ответственности за запоздалое реагирование на стихийное бедствие. Оппозиционеры с первого дня заявляли, что поисково-спасательная операция была неэффективной, так как вертолеты прибыли на место стихийного бедствия спустя три часа и не работали ночью. Он назвал "грязной кампанией" против выживших в Шови заявления Кобахидзе и других лидеров правящей партии "Грузинская мечта".Эта кампания, по словам Вашадзе, "наглядно показывает их (представителей "Грузинской мечты – ред.") равнодушное отношение к жизням людей". "Представители власти потеряли лицо и готовы позволить себе даже самое худшее, чтобы избежать ответственности и оправдать свое бездействие и равнодушие", – отметил Вашадзе.Шови – это не только зона стихийного бедствия, а это место преступления, написала в депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили в социальной сети. Часть оппозиции выступила с инициативой создания парламентской временной комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать.Правящая партия выступила против, заявив, что, во-первых, расследование уже ведет прокуратура, а во-вторых – что госструктуры максимально быстро среагировали и к поисково-спасательной операции было привлечено необходимое количество ресурсов: человеческих и технических. Касательно вертолетов, которые прибыли в Шови спустя три часа, глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что время ушло на подготовку, а потом еще два часа пришлось кружить в небе, облетать облака, так как была плохая погода. Дроны эффективнее вертолетов – глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови>>Вертолеты погранполиции работали на месте стихийного бедствия в течение примерно двух часов, а потом покинули территорию, так как из-за сложного горного рельефа опасно работать даже с системой ночного видения. Всю ночь работали дроны с тепловизорами, которые, по словам Гомелаури, намного эффективнее вертолетов, когда речь идет о поисках живых и погибших. На защиту Кобахидзе встал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, назвав заявления оппонентов спекуляцией. "Они всячески стараются вставить каждое слово в тот контекст, в котором оно не было сказано, и вызвать ненависть, в том числе используя для этого пострадавших. Это часть той истерии и дезинформации, которую оппозиция и определенные группы пытались устроить с первой же минуты стихии", – заявил Папуашвили. По его словам, оппозиционеры хотят создать атмосферу раздора. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>"Кобахидзе не имел в виду, кто-то что-то может сделать физически или нет. Он своими глазами видел там масштабы стихии, многое, невероятно, и мы могли видеть, как тяжело приходилось работать спасателям. Что же касается выживших граждан, то никто не сомневается в их самоотверженности. Наоборот, у нас 210 отважных граждан, которые пережили стихию, не поддались панике, вовремя среагировали и помогли другим", – отметил Папуашвили. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шови, ираклий кобахидзе, оползень в шови, шалва папуашвили, георгий вашадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды