https://sputnik-georgia.ru/20230816/net-povoda-dlya-nachala-sledstviya--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-trebovanie-oppozitsii-281283420.html

Нет повода для начала следствия – в "Грузинской мечте" ответили на требование оппозиции

Нет повода для начала следствия – в "Грузинской мечте" ответили на требование оппозиции

Все пытаются удовлетворить свои узкопартийные интересы, заявил депутат, комментируя скандал вокруг трагедии в Шови 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T16:37+0400

2023-08-16T16:37+0400

2023-08-16T16:44+0400

шови

оползень в шови

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

политика

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Нет никаких оснований предполагать, что со стороны какого-либо государственного чиновника имело место преступление в связи с трагедией на горном курорте Шови, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. О необходимости начала расследования по факту возможного должностного преступления ранее заявил член оппозиционной партии "Лело для Грузии" Леван Самушия. По его словам, власти "пускают пыль в глаза" общественности, а реального расследования не проводится. Оппозиционер призвал Генпрокуратуру незамедлительно начать следствие и действовать в рамках своих полномочий. Как отметил депутат, очевидна мотивация оппозиции "записать себе очки" по трагедии Шови, и все, по мнению Сарджвеладзе, пытаются удовлетворить свои узкопартийные интересы. Часть оппозиции утверждает, что во время стихийного бедствия в Шови вертолеты не должны были прекращать поиски людей в ночное время и вообще прибыли на место с опозданием. Они также требуют создать комиссию по расследованию причин трагедии в Шови. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". Оппозиция хочет политизировать тему трагедии в Шови – депутат >>>Уже известно, что правящая партия не намерена поддержать вопрос создания следственной комиссии. В "Грузинской мечте" заявляют, что часть оппозиции пытается использовать трагедию в Шови в политических целях. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человек. Пропавшими без вести считаются 7 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Дело расследует Генеральная прокуратура Грузии. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика, новости, грузия