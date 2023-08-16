https://sputnik-georgia.ru/20230816/oppozitsiya-khochet-politizirovat-temu-tragedii-v-shovi--deputat-281274900.html
Оппозиция хочет политизировать тему трагедии в Шови – депутат
Оппозиция хочет политизировать тему трагедии в Шови – депутат
Создание парламентской комиссии по трагедии в Шови нецелесообразно, уверен политик 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T12:55+0400
2023-08-16T12:55+0400
2023-08-16T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Оппозицию не интересует суть проблемы, она заинтересована лишь в том, чтобы политизировать тему трагедии на горном курорте Шови, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Следствие ведет Генеральная прокуратура Грузии. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человека. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шови, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, шови, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Оппозиция хочет политизировать тему трагедии в Шови – депутат
12:55 16.08.2023 (обновлено: 13:15 16.08.2023)
Создание парламентской комиссии по трагедии в Шови нецелесообразно, уверен политик
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Оппозицию не интересует суть проблемы, она заинтересована лишь в том, чтобы политизировать тему трагедии на горном курорте Шови, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.
С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа".
"В Генеральной прокуратуре Грузии возбуждено уголовное дело в связи с трагедией в Шови, ведется расследование, исследование материалов. Исходя из этого мы не считаем целесообразным создание параллельных структур в связи с этим несчастьем в парламенте Грузии. Полностью политизировать эту тему – этого хотят наши оппоненты. Их не интересует суть проблемы", – заявил Цагареишвили журналистам.
Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140.
В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Следствие ведет Генеральная прокуратура Грузии.
По последним данным, в результате оползня погибли 26 человека. Пропавшими без вести считаются семь человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).