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Сколько школ и детских садов построят в Грузии – последние данные
Сколько школ и детских садов построят в Грузии – последние данные
Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T10:02+0400
2023-08-16T10:02+0400
2023-08-16T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Власти Грузии оформили контракты на строительство в Грузии новых школ и детских садов, говорится в сообщении администрации правительства. По данным правительства, уже оформлены контракты на строительство 130 детских садов и строительство 80 новых школ. Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников. Премьер: в школах Грузии будут изучать китайский >>Общий бюджет на строительство и ремонт школ составит один миллиард лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, правительство грузии, школа
грузия, новости, общество, правительство грузии, школа
Сколько школ и детских садов построят в Грузии – последние данные
Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Власти Грузии оформили контракты на строительство в Грузии новых школ и детских садов, говорится в сообщении администрации правительства.
По данным правительства, уже оформлены контракты на строительство 130 детских садов и строительство 80 новых школ.
Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников.
Общий бюджет на строительство и ремонт школ составит один миллиард лари.