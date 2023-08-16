https://sputnik-georgia.ru/20230816/skolko-shkol-i-detskikh-sadov-postroyat-v-gruzii--poslednie-dannye-281262629.html

Сколько школ и детских садов построят в Грузии – последние данные

Сколько школ и детских садов построят в Грузии – последние данные

Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников 16.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Власти Грузии оформили контракты на строительство в Грузии новых школ и детских садов, говорится в сообщении администрации правительства. По данным правительства, уже оформлены контракты на строительство 130 детских садов и строительство 80 новых школ. Всего власти планируют обновить и построить 800 школ по всей Грузии до 2026 года, в которых будет учится 230 тысяч школьников. Премьер: в школах Грузии будут изучать китайский >>Общий бюджет на строительство и ремонт школ составит один миллиард лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, правительство грузии, школа