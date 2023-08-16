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Животноводство в Грузии: новые данные
Животноводство в Грузии: новые данные
Национальная служба статистики "Сакстат" предлагает новейшую статистику разведения сельскохозяйственных животных в стране 16.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-16T21:49+0400
2023-08-16T21:49+0400
2023-08-16T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец второго квартала 2023 года уменьшилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 929,7 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 446,5 тысячи, что на 2% меньше, чем в отчетный период 2022 года. За этот период поголовье свиней составило 161,8 тысячи, что на 21,2% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Между тем наблюдается и небольшой рост числа птиц в Грузии на 0,6%. Всего в стране во втором квартале было 10,9 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства Во втором квартале в Грузии было произведено 17,3 тысячи тонн мяса, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart >>>По предварительным данным "Сакстата", производство молока выросло на 5,6% и составило 206 миллионов литров. Вместе с тем в стране стали производить на 5,3% меньше яиц – 169,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В апреле-июне из Грузии было вывезено 44,8 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время импорт вырос более чем в три раза и составил 3,5 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 3,9 миллиона штук (+17,2%), а ввезено – 2,5 миллиона (+101,3%). Импорт свиней вырос на 54,5% и составил 36 тысячи голов. Что касается экспорта, во втором квартале вывезли лишь 100 голов свиней – это на 66,7% меньше, чем в апреле-июне 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, сакстат
экономика, новости, грузия, сакстат
Животноводство в Грузии: новые данные
Национальная служба статистики "Сакстат" предлагает новейшую статистику разведения сельскохозяйственных животных в стране
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец второго квартала 2023 года уменьшилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 929,7 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным
ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 446,5 тысячи, что на 2% меньше, чем в отчетный период 2022 года.
За этот период поголовье свиней составило 161,8 тысячи, что на 21,2% меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Между тем наблюдается и небольшой рост числа птиц в Грузии на 0,6%. Всего в стране во втором квартале было 10,9 миллиона домашних птиц.
Производство продуктов животноводства
Во втором квартале в Грузии было произведено 17,3 тысячи тонн мяса, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока выросло на 5,6% и составило 206 миллионов литров. Вместе с тем в стране стали производить на 5,3% меньше яиц – 169,9 миллиона штук.
Экспорт и импорт скота
В апреле-июне из Грузии было вывезено 44,8 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время импорт вырос более чем в три раза и составил 3,5 тысячи голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено 3,9 миллиона штук (+17,2%), а ввезено – 2,5 миллиона (+101,3%).
Импорт свиней вырос на 54,5% и составил 36 тысячи голов. Что касается экспорта, во втором квартале вывезли лишь 100 голов свиней – это на 66,7% меньше, чем в апреле-июне 2022 года.