https://sputnik-georgia.ru/20230626/v-gruzii-ozhidaetsya-rost-potrebleniya-myasa--issledovanie-galt--taggart-278950430.html

В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart

В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart

Наибольший спрос в Грузии на мясо птицы 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T11:47+0400

2023-06-26T11:47+0400

2023-06-26T11:47+0400

грузия

экономика

новости

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Международная инвестиционная компания Galt & Taggart прогнозирует рост годового потребления мяса в Грузии в среднем на 5% в течение следующих пяти лет, а мясных продуктов – на 8%. Спрос будет определяться покупательной способностью населения и ростом туризма, считают исследователи.Потребление мяса в Грузии в 2017-2022 годах выросло в среднем на 1,8%, а мясных продуктов – на 3,8%, говорится в исследовании.В 2022 году Грузия потребила 192 млн кг мяса и мясных продуктов: 77,3% из них – мясо (43,6 млн кг), а 22,7% – мясопродукты (колбасы, сардельки, сосиски и др.). Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика>>Наибольший спрос в стране на мясо птицы, за ней следуют свинина и говядина. Кроме того, потребление мяса на душу населения в Грузии в 2022 году составило 39 кг, что немного выше среднемирового показателя – 34 кг. Как отмечают аналитики, половина потребления мяса покрывается за счет местного производства, а остальное – за счет импорта. Производство мяса в 2017-2022 годах выросло в среднем на 2,8% в год и составило 74,6 миллиона килограммов. В результате показатель самообеспеченности мясом вырос с 48 до 50%. В случае мясных продуктов, доля местного производства в 2022 году составила 85%, что несколько ниже показателя 2017 года (88%). По информации Galt & Taggart, доля домохозяйств в производстве мяса высока (40% в 2022 году), из-за чего сектор достаточно фрагментирован и малодоходен (по сравнению с европейскими компаниями). Животноводство в Грузии: новые данные>>Общий доход производителей мяса и мясных продуктов в 2022 году составил примерно 1,5 миллиарда лари, из которых 531 миллион лари составили доходы компаний-производителей мясных продуктов, а остальное (примерно 930 миллионов лари) составили затраты на первичное производство мяса. Отмечается, что производство мяса птицы наиболее развито в Грузии, хотя здесь также имеется высокая перспектива роста за счет сокращения доли домохозяйств, импортозамещения и роста потребления. Импорт мяса и мясных продуктов в Грузию в 2022 году составил 187,2 миллиона долларов (+35% за год), а экспорт – 48,4 миллиона долларов (+57,9% за год в основном за счет реэкспорта). Продукция в страну поступила в основном из Бразилии, откуда завозят замороженную птицу и свинину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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