https://sputnik-georgia.ru/20230817/bezopasnost-prezhde-vsego-281458880.html
Безопасность прежде всего!
Безопасность прежде всего!
Перевал между Западной и Восточной Грузией безопасен сегодня и будет безопасным и комфортным, когда завершится строительство новых участков дороги, заверил... 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T22:00+0400
2023-08-17T22:00+0400
2023-08-17T22:16+0400
карикатуры
мультимедиа
дороги
рикотский перевал
рикотский тоннель
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Представители ряда оппозиционных партий утверждают, что ездить по Рикотскому перевалу сейчас опасно и что китайские компании, которые осуществляют там строительные работы, не соблюдают необходимых стандартов, и что они замешаны во многих коррупционных скандалах в разных странах мира.Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60 – это второй по величине европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
рикотский перевал
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель
мультимедиа, дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель
Безопасность прежде всего!
22:00 17.08.2023 (обновлено: 22:16 17.08.2023)
Перевал между Западной и Восточной Грузией безопасен сегодня и будет безопасным и комфортным, когда завершится строительство новых участков дороги, заверил население министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе
Представители ряда оппозиционных партий утверждают, что ездить по Рикотскому перевалу сейчас опасно и что китайские компании, которые осуществляют там строительные работы, не соблюдают необходимых стандартов, и что они замешаны во многих коррупционных скандалах в разных странах мира.
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60 – это второй по величине европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).