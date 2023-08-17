https://sputnik-georgia.ru/20230817/bezopasnost-prezhde-vsego-281458880.html

Безопасность прежде всего!

Безопасность прежде всего!

Перевал между Западной и Восточной Грузией безопасен сегодня и будет безопасным и комфортным, когда завершится строительство новых участков дороги, заверил... 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T22:00+0400

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карикатуры

мультимедиа

дороги

рикотский перевал

рикотский тоннель

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Представители ряда оппозиционных партий утверждают, что ездить по Рикотскому перевалу сейчас опасно и что китайские компании, которые осуществляют там строительные работы, не соблюдают необходимых стандартов, и что они замешаны во многих коррупционных скандалах в разных странах мира.Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60 – это второй по величине европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).

рикотский перевал

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Sputnik Грузия

мультимедиа, дороги, рикотский перевал, рикотский тоннель