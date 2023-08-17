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Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС

Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС

Представителя организации на саммите, вероятно, объявят в начале следующей недели 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Делегация от ООН приедет на саммит БРИКС в Южной Африке, о том, кто именно будет представлять организацию, объявят позднее, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Он отметил, что представителя организации на саммите, вероятно, объявят в начале следующей недели.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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