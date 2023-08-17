https://sputnik-georgia.ru/20230817/dtp-na-vostoke-gruzii---pogibla-semya-iz-trekh-chelovek-281438448.html
ДТП на востоке Грузии – погибла семья из трех человек
ДТП на востоке Грузии – погибла семья из трех человек
Находящихся в автомобиле супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T20:24+0400
2023-08-17T20:24+0400
2023-08-17T20:35+0400
грузия
новости
происшествия
ахашени
кахети
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275884399_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_05981f6774fec84f15ecce341c0cbf6e.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Легковой автомобиль врезался в трактор и перевернулся в селе Ахашени в регионе Кахети, скончались три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, автомобиль после столкновения перевернулся. Находящихся в нем супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП будет установлен после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ахашени
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275884399_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_576465614cec6ff6c6f5a7831a04e1c7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, ахашени, кахети, дтп
грузия, новости, происшествия, ахашени, кахети, дтп
ДТП на востоке Грузии – погибла семья из трех человек
20:24 17.08.2023 (обновлено: 20:35 17.08.2023)
Находящихся в автомобиле супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Легковой автомобиль врезался в трактор и перевернулся в селе Ахашени в регионе Кахети, скончались три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, автомобиль после столкновения перевернулся.
Находящихся в нем супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП будет установлен после экспертизы.