https://sputnik-georgia.ru/20230817/dtp-na-vostoke-gruzii---pogibla-semya-iz-trekh-chelovek-281438448.html

ДТП на востоке Грузии – погибла семья из трех человек

ДТП на востоке Грузии – погибла семья из трех человек

Находящихся в автомобиле супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось 17.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Легковой автомобиль врезался в трактор и перевернулся в селе Ахашени в регионе Кахети, скончались три человека, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, автомобиль после столкновения перевернулся. Находящихся в нем супругов и четырехлетнего ребенка доставили в клинику, но спасти никого не удалось. По факту возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП будет установлен после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахашени

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