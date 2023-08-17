https://sputnik-georgia.ru/20230817/dvizhenie-v-tbilisi-vremenno-budet-ogranicheno-iz-za-provedeniya-mosta-281301679.html

Движение в Тбилиси временно будет ограничено из-за проведения моста

Движение в Тбилиси временно будет ограничено из-за проведения моста

Автомобилистам в Тбилиси придется пользоваться объездными дорогами 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T11:06+0400

2023-08-17T11:06+0400

2023-08-17T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на 15 километре аллеи Агмашенебели в Тбилиси будет временно ограничено из-за проведения пешеходного моста, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Пешеходный мост появится в Сабурталинском районе на территории, прилегающей к улице Магаладзееби. По этой причине 18 и 20 августа с 06:00 до 09:00 по тбилисскому времени движение автотранспорта временно будет ограничено. Ограничение коснется дорожного участка, расположенного на объездной дороге столицы от торгового центра Tbilisi Mall и до пересечения шоссе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В течение этого периода автомобили смогут передвигаться с аллеи Агмашенебели с помощью улиц Схвитори, моста Загеса, Авчальской улицы и объездной дороги Тбилиси. Мэрия Тбилиси приносит извинения за созданный дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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