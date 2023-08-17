https://sputnik-georgia.ru/20230817/geologi-issleduyut-okrestnosti-zheleznoy-dorogi-v-tbilisi-posle-kamnepada-281330986.html

Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада

Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада

На основе заключения экспертов будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T16:25+0400

2023-08-17T16:25+0400

2023-08-17T16:25+0400

грузия

новости

грузинская железная дорога

тбилиси

камнепад

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Расчистка железнодорожных путей в Тбилиси после камнепада начнется после того, как место изучат геологи и другие специалисты, говорится в заявлении Грузинской железной дороги. Специалисты уже приступили к работе на месте. На основе их заключения будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки. Тем временем поезда продолжают ходить по второму железнодорожному пути. В ГЖД отметили, что эта колея была оперативно расчищена. А до тех пор было приостановлено движение поездов по маршрутам Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми. Камнепад произошел на рассвете около улицы Ксани, на перегоне Дидубе-Авчала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, камнепад