https://sputnik-georgia.ru/20230817/geologi-issleduyut-okrestnosti-zheleznoy-dorogi-v-tbilisi-posle-kamnepada-281330986.html
Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада
Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада
На основе заключения экспертов будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T16:25+0400
2023-08-17T16:25+0400
2023-08-17T16:25+0400
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грузинская железная дорога
тбилиси
камнепад
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Расчистка железнодорожных путей в Тбилиси после камнепада начнется после того, как место изучат геологи и другие специалисты, говорится в заявлении Грузинской железной дороги. Специалисты уже приступили к работе на месте. На основе их заключения будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки. Тем временем поезда продолжают ходить по второму железнодорожному пути. В ГЖД отметили, что эта колея была оперативно расчищена. А до тех пор было приостановлено движение поездов по маршрутам Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми. Камнепад произошел на рассвете около улицы Ксани, на перегоне Дидубе-Авчала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, камнепад
грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, камнепад
Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада
На основе заключения экспертов будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Расчистка железнодорожных путей в Тбилиси после камнепада начнется после того, как место изучат геологи и другие специалисты, говорится в заявлении Грузинской железной дороги.
Специалисты уже приступили к работе на месте. На основе их заключения будет запланирована методология работы тяжелой техники и расчистки.
Тем временем поезда продолжают ходить по второму железнодорожному пути. В ГЖД отметили, что эта колея была оперативно расчищена. А до тех пор было приостановлено движение поездов по маршрутам Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми.
Камнепад произошел на рассвете около улицы Ксани, на перегоне Дидубе-Авчала.