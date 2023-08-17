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Грузинская сборная отправилась в Японию на чемпионат мира по баскетболу
Грузинская сборная отправилась в Японию на чемпионат мира по баскетболу
Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T13:47+0400
2023-08-17T13:47+0400
2023-08-17T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии отправились в Японию на чемпионат мира по баскетболу – первую встречу на турнире грузины проведут со сборной Кабо-Верде 26 августа. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября в трех странах – в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой."Постараемся получить удовольствие от каждой сыгранной на чемпионате мира минуты и сделать так, чтобы, когда закончится соревнование, грузинский болельщик гордился сборной Грузии", – сказал Зурос. Он отметил, что доволен качеством игры грузинской команды во время контрольных игр."Но для достижения цели на этом турнире нужно предстать на еще более высоком уровне", – подчеркнул Зурос.Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами, которые занимают четвертую строчку мирового рейтинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, япония, индонезия, чемпионат мира по баскетболу, баскетбол
Грузинская сборная отправилась в Японию на чемпионат мира по баскетболу
Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии отправились в Японию на чемпионат мира по баскетболу – первую встречу на турнире грузины проведут со сборной Кабо-Верде 26 августа.
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября в трех странах – в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
"Очень хорошо, что мы будем в Японии за несколько дней до турнира, так как это поможет в акклиматизации", – сказал главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос журналистам.
Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
"Постараемся получить удовольствие от каждой сыгранной на чемпионате мира минуты и сделать так, чтобы, когда закончится соревнование, грузинский болельщик гордился сборной Грузии", – сказал Зурос.
Он отметил, что доволен качеством игры грузинской команды во время контрольных игр.
"Но для достижения цели на этом турнире нужно предстать на еще более высоком уровне", – подчеркнул Зурос.
Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами, которые занимают четвертую строчку мирового рейтинга.