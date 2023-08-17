https://sputnik-georgia.ru/20230817/gruzinskaya-sbornaya-otpravilas-v-yaponiyu-na-chempionat-mira-po-basketbolu--281323253.html

Грузинская сборная отправилась в Японию на чемпионат мира по баскетболу

Грузинская сборная отправилась в Японию на чемпионат мира по баскетболу

Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T13:47+0400

2023-08-17T13:47+0400

2023-08-17T13:47+0400

спорт

грузия

новости

япония

индонезия

чемпионат мира по баскетболу

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270237870_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8dfe499d730751d5743c97754558a1c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Баскетболисты сборной Грузии отправились в Японию на чемпионат мира по баскетболу – первую встречу на турнире грузины проведут со сборной Кабо-Верде 26 августа. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября в трех странах – в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой."Постараемся получить удовольствие от каждой сыгранной на чемпионате мира минуты и сделать так, чтобы, когда закончится соревнование, грузинский болельщик гордился сборной Грузии", – сказал Зурос. Он отметил, что доволен качеством игры грузинской команды во время контрольных игр."Но для достижения цели на этом турнире нужно предстать на еще более высоком уровне", – подчеркнул Зурос.Последний контрольный матч до начала турнира грузинская сборная проведет 22 августа с австралийцами, которые занимают четвертую строчку мирового рейтинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

индонезия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, япония, индонезия, чемпионат мира по баскетболу, баскетбол