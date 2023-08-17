https://sputnik-georgia.ru/20230817/gruziya-uvelichila-eksport-golubiki-v-dva-raza-281329607.html

Грузия увеличила экспорт голубики в два раза

Грузия увеличила экспорт голубики в два раза

Большая часть экспорта голубики (91,7% от общей стоимости) пришлась на Россию в 2023 году 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T15:31+0400

2023-08-17T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Экспорт голубики из Грузии, по данным за семь месяцев 2023 года три тонны на сумму 18,2 миллиона долларов, что в 2,1 раза выше показателей прошлого года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt&Taggart. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Большая часть экспорта голубики (91,7% от общей стоимости) пришлась на Россию в 2023 году. Из оставшихся 8,3% – 3% пришлось на Армению, 2,3% – на страны ЕС (Польша, Нидерланды, Германия), 1,9% – на Объединенные Арабские Эмираты и 1,1% – на другие страны. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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