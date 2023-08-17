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Изменение цен на основные продукты питания в Грузии за год, июль 2023 года

Изменение цен на основные продукты питания в Грузии за год, июль 2023 года

Продукты питания в Грузии в июле 2023 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года подорожали на 0,8%. Больше всего за год подешевели подсолнечное масло... 17.08.2023, Sputnik Грузия

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Продукты питания в Грузии в июле 2023 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года подорожали на 0,8%. Больше всего за год подешевели подсолнечное масло (-43,4%), гречиха (-41%) и маргарин (-20,1%), а подорожали – капуста (65,7%), груши (44,1%) и перец (38,8%), говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".Власти Грузии взяли под контроль вопрос ценовой политики еще в начале года. Проведенное по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили исследование показало, что наценка на продукты питания, которые представляют собой товары первой необходимости и занимают значительное место в потребительской корзине, в некоторых случаях достигает 100%. После того, как бизнес получил предупреждение о недопустимости подобного, цены постепенно начали снижаться на некоторые продукты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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