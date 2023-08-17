Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro.
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro.
В рамках проекта в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях".
В рамках проекта в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях".
Перед аудиторией выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Она также является создателем и главным редактором интернет-издания "ТОК". Ее проекты получили множество различных наград.
Перед аудиторией выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Она также является создателем и главным редактором интернет-издания "ТОК". Ее проекты получили множество различных наград.
В беседе приняли участие видеопродюсеры, операторы, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
В беседе приняли участие видеопродюсеры, операторы, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
Так проходил мастер-класс SputnikPro на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях". Гости внимательно слушали и задавали вопросы.
Так проходил мастер-класс SputnikPro на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях". Гости внимательно слушали и задавали вопросы.
Ольга подробно рассказала, как должен создаваться контент в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов.
Ольга подробно рассказала, как должен создаваться контент в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.
Эта система позволяет проводить уникальные семинары, лекции и различные мастер-классы лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Эта система позволяет проводить уникальные семинары, лекции и различные мастер-классы лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран.
В Грузии SputnikPro прошел в девятый раз.
В Грузии SputnikPro прошел в девятый раз.