Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20230817/kak-snimat-i-prodvigat-video-v-sotssetyakh-master-klass-sputnikpro-v-tbilisi---foto-281327173.html
Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс в рамках проекта SputnikPro по созданию и продвижению видеоконтента в различных соцсетях... 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T15:41+0400
2023-08-17T15:51+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
новости грузии в фотографиях
пресс-центр
sputnik
sputnikpro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281325120_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4b54a8e98061abc2b1db33087566aa46.jpg
Спикером выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Анисимова закончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала на телеканале RT, создатель и главный редактор интернет-издания "ТОК". Проекты Ольги завоевали три серебряные кнопки от YouTube, а также много наград российских и международных фестивалей документального кино.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281325120_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f00de0176db99e0e4d466bbdedb1a834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, sputnik, sputnikpro, фото
мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, sputnik, sputnikpro, фото

Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото

15:41 17.08.2023 (обновлено: 15:51 17.08.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс в рамках проекта SputnikPro по созданию и продвижению видеоконтента в различных соцсетях. Во встрече приняли участие видеопродюсеры, журналисты и СММ-специалисты
Спикером выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Анисимова закончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала на телеканале RT, создатель и главный редактор интернет-издания "ТОК". Проекты Ольги завоевали три серебряные кнопки от YouTube, а также много наград российских и международных фестивалей документального кино.
© photo: Sputnik / Stringer

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro.

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает просветительский проект SputnikPro.

© photo: Sputnik / Stringer

В рамках проекта в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях".

В рамках проекта в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему &quot;Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

В рамках проекта в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях".

© photo: Sputnik / Stringer

Перед аудиторией выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Она также является создателем и главным редактором интернет-издания "ТОК". Ее проекты получили множество различных наград.

Перед аудиторией выступила глава Дирекции производства видео МИА &quot;Россия сегодня&quot; Ольга Анисимова. Она также является создателем и главным редактором интернет-издания &quot;ТОК&quot;. Ее проекты получили множество различных наград. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Перед аудиторией выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Она также является создателем и главным редактором интернет-издания "ТОК". Ее проекты получили множество различных наград.

© photo: Sputnik / Stringer

В беседе приняли участие видеопродюсеры, операторы, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

В беседе приняли участие видеопродюсеры, операторы, журналисты и СММ-специалисты из Грузии. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

В беседе приняли участие видеопродюсеры, операторы, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Так проходил мастер-класс SputnikPro на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях". Гости внимательно слушали и задавали вопросы.

Так проходил мастер-класс SputnikPro на тему &quot;Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях&quot;. Гости внимательно слушали и задавали вопросы. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Так проходил мастер-класс SputnikPro на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в соцсетях". Гости внимательно слушали и задавали вопросы.

© photo: Sputnik / Stringer

Ольга подробно рассказала, как должен создаваться контент в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов.

Ольга подробно рассказала, как должен создаваться контент в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ольга подробно рассказала, как должен создаваться контент в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов.

© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

© photo: Sputnik / Stringer

Эта система позволяет проводить уникальные семинары, лекции и различные мастер-классы лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

Эта система позволяет проводить уникальные семинары, лекции и различные мастер-классы лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Эта система позволяет проводить уникальные семинары, лекции и различные мастер-классы лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

© photo: Sputnik / Stringer

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран.

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии SputnikPro прошел в девятый раз.

В Грузии SputnikPro прошел в девятый раз. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии SputnikPro прошел в девятый раз.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0