https://sputnik-georgia.ru/20230817/kak-snimat-i-prodvigat-video-v-sotssetyakh-master-klass-sputnikpro-v-tbilisi---foto-281327173.html

Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото

Как снимать и продвигать видео в соцсетях: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото

В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся мастер-класс в рамках проекта SputnikPro по созданию и продвижению видеоконтента в различных соцсетях... 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T15:41+0400

2023-08-17T15:41+0400

2023-08-17T15:51+0400

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Спикером выступила глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Анисимова закончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Работала на телеканале RT, создатель и главный редактор интернет-издания "ТОК". Проекты Ольги завоевали три серебряные кнопки от YouTube, а также много наград российских и международных фестивалей документального кино.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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