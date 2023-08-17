https://sputnik-georgia.ru/20230817/kamnepad-priostanovil-dvizhenie-poezdov-iz-tbilisi-281316111.html

Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси

Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси

На месте происшествия работают геологи, которые изучают причины камнепада 17.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Камнепад, обрушившийся на железнодорожные рельсы, временно приостановил движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми, говорится в сообщении Грузинской жедезной дороги.Инцидент произошел на улице Ксани в Тбилиси. Прибывшие на место работники спецслужб своевременно расчистили рельсы, после чего движение поездов было возобновлено.При этом изучаются причины камнепада, на месте работают геологи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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