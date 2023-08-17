https://sputnik-georgia.ru/20230817/kamnepad-priostanovil-dvizhenie-poezdov-iz-tbilisi-281316111.html
Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси
Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси
На месте происшествия работают геологи, которые изучают причины камнепада 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T12:24+0400
2023-08-17T12:24+0400
2023-08-17T12:46+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
гжд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281171237_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_929fe655f829e5b84441096c443f377b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Камнепад, обрушившийся на железнодорожные рельсы, временно приостановил движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми, говорится в сообщении Грузинской жедезной дороги.Инцидент произошел на улице Ксани в Тбилиси. Прибывшие на место работники спецслужб своевременно расчистили рельсы, после чего движение поездов было возобновлено.При этом изучаются причины камнепада, на месте работают геологи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281171237_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d157a6ebd204ecbc3ae94cee26b474e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, гжд
грузия, новости, происшествия, тбилиси, гжд
Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси
12:24 17.08.2023 (обновлено: 12:46 17.08.2023)
На месте происшествия работают геологи, которые изучают причины камнепада
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Камнепад, обрушившийся на железнодорожные рельсы, временно приостановил движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми, говорится в сообщении Грузинской жедезной дороги.
Инцидент произошел на улице Ксани в Тбилиси. Прибывшие на место работники спецслужб своевременно расчистили рельсы, после чего движение поездов было возобновлено.
При этом изучаются причины камнепада, на месте работают геологи.