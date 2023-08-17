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Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси
Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси
На месте происшествия работают геологи, которые изучают причины камнепада 17.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Камнепад, обрушившийся на железнодорожные рельсы, временно приостановил движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми, говорится в сообщении Грузинской жедезной дороги.Инцидент произошел на улице Ксани в Тбилиси. Прибывшие на место работники спецслужб своевременно расчистили рельсы, после чего движение поездов было возобновлено.При этом изучаются причины камнепада, на месте работают геологи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, гжд
грузия, новости, происшествия, тбилиси, гжд

Камнепад приостановил движение поездов в Тбилиси

12:24 17.08.2023 (обновлено: 12:46 17.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerДвухэтажный поезд "Штадлер" следует по маршруту Тбилиси - Батуми
Двухэтажный поезд Штадлер следует по маршруту Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На месте происшествия работают геологи, которые изучают причины камнепада
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Камнепад, обрушившийся на железнодорожные рельсы, временно приостановил движение поездов Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Боржоми и Тбилиси-Батуми, говорится в сообщении Грузинской жедезной дороги.
Инцидент произошел на улице Ксани в Тбилиси. Прибывшие на место работники спецслужб своевременно расчистили рельсы, после чего движение поездов было возобновлено.
При этом изучаются причины камнепада, на месте работают геологи.
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