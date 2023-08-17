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Курс лари на четверг – 2,6226 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6226 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T09:20+0400
2023-08-17T09:20+0400
2023-08-17T09:20+0400
грузия
экономика
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
доллар
рубль
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 августа в размере 2,6226 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, рубль, национальный банк грузии
грузия, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, рубль, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,6226 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 августа в размере 2,6226 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.