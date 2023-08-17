https://sputnik-georgia.ru/20230817/luna-25-sdelala-pervyy-snimok-obratnoy-storony-sputnika-zemli-281461674.html

"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны спутника Земли

"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны спутника Земли

Получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите, сообщили в "Роскосмосе" 17.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Автоматическая станция "Луна-25", осуществляющая круговой полет по орбите искусственного спутника Луны, сделала первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщил "Роскосмос".В госкорпорации сообщили также, что были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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