https://sputnik-georgia.ru/20230817/lunnyy-kalendar-na-sentyabr-2023-blagopriyatnye-dni-281439625.html

Лунный календарь на сентябрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на сентябрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, на основе которого многие в наши дни выбирают благоприятное время для свадьбы, посевных работ, посещения салона красоты, шопинга и так далее... 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T21:37+0400

2023-08-17T21:37+0400

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лунный календарь

справки

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Учитывая повышенный интерес к этой теме, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни в сентябре 2023 года по лунному календарю благоприятны для той или иной деятельности. Благоприятные дни в сентябре 2023 Для свадьбы и венчания в сентябре очень благоприятны 1, 5, 11 и 12 числа. Неблагоприятные дни – 2, 3, 7, 9 и 14 сентября. Все стальные дни в сентябре 2023 года для венчания и свадьбы нейтральны. Для бизнеса или открытия нового дела в сентябре самые благоприятные дни – 4, 5, 8, 12, 13 и 15 числа. Лунный календарь советует 2, 7, 11 и 14 сентября от бизнес-деятельности воздержатся. Сменить место работы по лунному календарю благоприятно 1, 4, 5, 8, 12, 13 и 15 сентября. От радикальных перемен лунный календарь советует воздержаться 3, 6, 9, 11 и 14 сентября. Самые благоприятные дни для аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости – 1, 4, 5, 8, 9, 13 и 15 сентября. Самые неблагоприятные для операций с недвижимостью – 2, 7 и 19 сентября. Для финансовых операций благоприятные дни – 1, 4, 5, 8, 12, 13 и 15 сентября. От проведения любых финансовых операций лучше отказаться 2 и 14 сентября. Самые благоприятные дни для начала новых дел, проектов и новой жизни – 4, 5, 8, 12 и 13 сентября. Любые начинания 2, 3, 6, 7, 9, 11 и 14 сентября могут завершиться неудачно. По лунному календарю в сентябре не благоприятно делать ремонт, уборку и другие домашние дела только 1 сентября. Самые благоприятные дни для путешествия и поездок в сентябре– 1, 2, 3, 4, 5, 12 и 15 числа. А вот 9, 11 и 14 сентября лунный календарь советует остаться дома. Сентябрь 2023 года предрасполагает для творчества, только 7 и 14 числа по лунному календарю неблагоприятны для творческой деятельности. Наиболее благоприятные дни для отдыха – 1, 5, 9 и 14 сентября. Отдыхать категорически противопоказано 4, 7, 8 и 11 сентября. В сентябре по лунному календарю можно активно заниматься научной деятельностью. Единственный неблагоприятный день за весь месяц – 14 сентября. Предрасполагает сентябрь и к физическим нагрузкам. Лунный календарь рекомендует свести до минимума физическую активность 3 и 15 сентября. В эти дни благоприятны пассивный отдых и пешие прогулки. Единственный неблагоприятный день для работы в огороде, саду и с комнатными растениями – 14 сентября. Поспорить и выпустить пар можно 4, 5, 6, 12 и 13 сентября. В остальные дни месяца лунный календарь от любых "разборок" советует воздержаться. По лунному календарю стрижек, самые благоприятные дни для посещения салона – 1, 5, 12 и 14 сентября. От стрижки по лунному календарю лучше воздержаться 13 и 11 сентября. Все остальные дни в сентябре 2023 года для стрижки волос нейтральны. Материал подготовлен на основе открытых источников

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