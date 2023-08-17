https://sputnik-georgia.ru/20230817/molodezh-iz-gruzii-priglashayut-na-mezhdunarodnuyu-vystavku-obrazovaniya-281240175.html

Молодежь из Грузии приглашают на международную выставку образования

Молодежь из Грузии приглашают на международную выставку образования

На образовательной ярмарке можно подыскать себе желаемый университет и побеседовать с официальными представителями вузов 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T07:31+0400

2023-08-17T07:31+0400

2023-08-17T07:31+0400

тбилиси

грузия

новости

общество

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23811/92/238119240_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_abc9ca3ccb4e89f7cfbcdba397516f49.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 30 сентября, сообщают организаторы. На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле The Biltmore Tbilisi Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, грузия, новости, общество, образование