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Молодежь из Грузии приглашают на международную выставку образования
Молодежь из Грузии приглашают на международную выставку образования
На образовательной ярмарке можно подыскать себе желаемый университет и побеседовать с официальными представителями вузов 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T07:31+0400
2023-08-17T07:31+0400
2023-08-17T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 30 сентября, сообщают организаторы. На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле The Biltmore Tbilisi Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, образование
тбилиси, грузия, новости, общество, образование
Молодежь из Грузии приглашают на международную выставку образования
На образовательной ярмарке можно подыскать себе желаемый университет и побеседовать с официальными представителями вузов
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 30 сентября, сообщают организаторы.
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.
"На выставке вы сможете найти интересующую вас программу: бакалавриат, магистратуру, степень кандидата наук, онлайн-программы, курсы и зимние лагеря", – говорится в сообщении.
Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).
Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле The Biltmore Tbilisi Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию
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