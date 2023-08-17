https://sputnik-georgia.ru/20230817/prestupnost-v-gruzii-skolko-otvetyat-za-prestupleniya-281291853.html

Преступность в Грузии: сколько ответят за преступления?

Преступность в Грузии: сколько ответят за преступления?

Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T09:01+0400

2023-08-17T09:01+0400

2023-08-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Число людей, которых привлекли к уголовной ответственности в январе-июне 2023 года, составило 11 258 человек, из них 830 – отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (3 910). Далее идет Аджария (1 410), а также регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 284). Из общего числа обвиняемых: Пострадавшими от различных преступлений в январе-июне были признаны 9 622 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 797 несовершеннолетних и 839 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, аджария, имерети, сакстат