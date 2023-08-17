https://sputnik-georgia.ru/20230817/primenit-li-belarus-yadernoe-oruzhie---otvet-lukashenko-281459902.html
Применит ли Беларусь ядерное оружие – ответ Лукашенко
Применит ли Беларусь ядерное оружие – ответ Лукашенко
Лукашенко неоднократно заявлял, что размещение ядерного оружия было его просьбой российской стороне 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T23:02+0400
2023-08-17T23:02+0400
2023-08-17T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Размещенное в Беларуси ядерное оружие может быть применено только в случае агрессии в отношении республики со стороны других государств, заявил в интервью журналистке Диане Панченко президент страны Александр Лукашенко, сообщил Sputhik Беларусь.Главы оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая текущего года подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.По словам белорусского лидера, республика не будет наблюдать, медлить и чего-то ждать."Ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. (…) Мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия", – подчеркнул Лукашенко.В то же время он отдельно обратил внимание, что Беларусь не хотела бы применять подобные виды вооружений, и это никогда не произойдет, если никто не будет угрожать.Особенности размещения российского ядерного оружия в Беларуси >>Белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.Планируется, что в Беларуси будут находиться тактические ядерные заряды, которые могут размещаться на Су-25 и ОТРК "Искандер-М".Лукашенко неоднократно заявлял, что размещение ядерного оружия было его просьбой российской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, новости, беларусь, александр лукашенко, россия, обострение ситуации вокруг украины
политика, в мире, новости, беларусь, александр лукашенко, россия, обострение ситуации вокруг украины
Применит ли Беларусь ядерное оружие – ответ Лукашенко
23:02 17.08.2023 (обновлено: 23:40 17.08.2023)
Лукашенко неоднократно заявлял, что размещение ядерного оружия было его просьбой российской стороне
ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik.
Размещенное в Беларуси ядерное оружие может быть применено только в случае агрессии в отношении республики со стороны других государств, заявил в интервью журналистке Диане Панченко президент страны Александр Лукашенко, сообщил Sputhik Беларусь
.
Главы оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая текущего года подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
"Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания", – сказал он.
По словам белорусского лидера, республика не будет наблюдать, медлить и чего-то ждать.
"Ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. (…) Мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия", – подчеркнул Лукашенко.
В то же время он отдельно обратил внимание, что Беларусь не хотела бы применять подобные виды вооружений, и это никогда не произойдет, если никто не будет угрожать.
Белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.
Планируется, что в Беларуси будут находиться тактические ядерные заряды, которые могут размещаться на Су-25 и ОТРК "Искандер-М".
Лукашенко неоднократно заявлял, что размещение ядерного оружия было его просьбой российской стороне.