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Российские ученые создали универсальный катер-беспилотник
Российские ученые создали универсальный катер-беспилотник
Запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T13:03+0400
2023-08-17T13:03+0400
2023-08-17T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Универсальный безэкипажный катер создали специалисты Кингисеппского машиностроительного завода, сообщил управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023".Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ.Он уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, наука, в мире, россия, новости из россии, обострение ситуации вокруг украины
новости, наука, в мире, россия, новости из россии, обострение ситуации вокруг украины
Российские ученые создали универсальный катер-беспилотник
Запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Универсальный безэкипажный катер создали специалисты Кингисеппского машиностроительного завода, сообщил управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ.
"Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты", – рассказал Даниленко РИА Новости.
Он уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.