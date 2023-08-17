https://sputnik-georgia.ru/20230817/rossiyskie-uchenye-sozdali-universalnyy-kater-bespilotnik-281294194.html

Российские ученые создали универсальный катер-беспилотник

Российские ученые создали универсальный катер-беспилотник

Запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Универсальный безэкипажный катер создали специалисты Кингисеппского машиностроительного завода, сообщил управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023".Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ.Он уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, наука, в мире, россия, новости из россии, обострение ситуации вокруг украины