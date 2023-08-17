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Саркози: Украине не место в Евросоюзе
Саркози: Украине не место в Евросоюзе
Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены", считает политик 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T10:46+0400
2023-08-17T10:46+0400
2023-08-17T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Бывший президент Франции Николя Саркози убежден, что Украина должна оставаться нейтральным государством, главное призвание которой – быть мостом между Европой и Россией, заявил политик в интервью изданию Figaro.По мнению бывшего президента, говоря о вступлении Украины в ЕС, Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".Вместе с тем Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, украина, европа, франция, николя саркози, владимир путин, ангела меркель, нато
в мире, новости, украина, европа, франция, николя саркози, владимир путин, ангела меркель, нато
Саркози: Украине не место в Евросоюзе
10:46 17.08.2023 (обновлено: 11:03 17.08.2023)
Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены", считает политик
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Бывший президент Франции Николя Саркози убежден, что Украина должна оставаться нейтральным государством, главное призвание которой – быть мостом между Европой и Россией, заявил политик в интервью изданию Figaro.
По мнению бывшего президента, говоря о вступлении Украины в ЕС, Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".
"Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что она не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности", – приводит слова политика РИА Новости.
Вместе с тем Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".
Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России.