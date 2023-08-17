https://sputnik-georgia.ru/20230817/sarkozi-ukraine-ne-mesto-v-evrosoyuze--281294583.html

Саркози: Украине не место в Евросоюзе

Саркози: Украине не место в Евросоюзе

Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены", считает политик 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Бывший президент Франции Николя Саркози убежден, что Украина должна оставаться нейтральным государством, главное призвание которой – быть мостом между Европой и Россией, заявил политик в интервью изданию Figaro.По мнению бывшего президента, говоря о вступлении Украины в ЕС, Брюссель дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".Вместе с тем Саркози отметил, при этом, что "наивно полагать, что уход Владимира Путина изменит хоть что-то".Саркози напомнил, что будучи на посту президента, он, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не поддержали вступление Украины и Грузии в НАТО, "несмотря на сильное давление США", потому как знали, что это "красные линии" для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, украина, европа, франция, николя саркози, владимир путин, ангела меркель, нато