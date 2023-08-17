https://sputnik-georgia.ru/20230817/skonchalsya-narodnyy-artist-gruzii-gogi-kharabadze-281459268.html
Скончался народный артист Грузии Гоги Харабадзе
Скончался народный артист Грузии Гоги Харабадзе
До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера... 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T22:15+0400
2023-08-17T22:15+0400
2023-08-17T22:18+0400
культура
грузия
новости
шота руставели
роберт стуруа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281459015_0:11:2408:1365_1920x0_80_0_0_3f27a431a709946f13a13113dd89e1ea.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный артист Грузии Гоги Харабадзе, сыгравший роли в таких шедеврах грузинского кинематографа, как "Дата Туташхия", "Гиоргобистве", "Прогулка в Карабах", скончался в возрасте 81 года, сообщает Первый канал. До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера Роберта Стуруа – "Обвинение", "Гамлет", "Царь Эдип". Театралам он запомнился также, сыграв на помостках театра одного из главных героев поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Тариела. Голос Харабадзе запомнился и любителям виниловых пластинок. Он записал аудиоверсию "Витязя в тигровой шкуре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281459015_0:0:2408:1805_1920x0_80_0_0_2fed0677bd6f19ad54524d0b2a173fdf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, шота руставели, роберт стуруа
культура, грузия, новости, шота руставели, роберт стуруа
Скончался народный артист Грузии Гоги Харабадзе
22:15 17.08.2023 (обновлено: 22:18 17.08.2023)
До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера Роберта Стуруа
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный артист Грузии Гоги Харабадзе, сыгравший роли в таких шедеврах грузинского кинематографа, как "Дата Туташхия", "Гиоргобистве", "Прогулка в Карабах", скончался в возрасте 81 года, сообщает Первый канал.
До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера Роберта Стуруа – "Обвинение", "Гамлет", "Царь Эдип". Театралам он запомнился также, сыграв на помостках театра одного из главных героев поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Тариела.
Голос Харабадзе запомнился и любителям виниловых пластинок. Он записал аудиоверсию "Витязя в тигровой шкуре".