https://sputnik-georgia.ru/20230817/skonchalsya-narodnyy-artist-gruzii-gogi-kharabadze-281459268.html

Скончался народный артист Грузии Гоги Харабадзе

Скончался народный артист Грузии Гоги Харабадзе

До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера... 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T22:15+0400

2023-08-17T22:15+0400

2023-08-17T22:18+0400

культура

грузия

новости

шота руставели

роберт стуруа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281459015_0:11:2408:1365_1920x0_80_0_0_3f27a431a709946f13a13113dd89e1ea.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Народный артист Грузии Гоги Харабадзе, сыгравший роли в таких шедеврах грузинского кинематографа, как "Дата Туташхия", "Гиоргобистве", "Прогулка в Карабах", скончался в возрасте 81 года, сообщает Первый канал. До 1994 года Харабадзе играл в Государственном академическом театре имени Шота Руставели, где воплотил роли в знаменитых спектаклях грузинского режиссера Роберта Стуруа – "Обвинение", "Гамлет", "Царь Эдип". Театралам он запомнился также, сыграв на помостках театра одного из главных героев поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Тариела. Голос Харабадзе запомнился и любителям виниловых пластинок. Он записал аудиоверсию "Витязя в тигровой шкуре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, шота руставели, роберт стуруа