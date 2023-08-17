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SputnikPro в Тбилиси: как продвигать видеоконтент в социальных сетях – видео
SputnikPro в Тбилиси: как продвигать видеоконтент в социальных сетях – видео
Что можно и что категорически нельзя делать при продвижении видеоконтента в социальных сетях, рассказала директор Дирекции производства видеоконтента МИА... 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T17:08+0400
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Очередной модуль просветительского проекта SputnikPro прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг. На мероприятии присутствовали журналисты, блогеры, SMM-специалисты и другие работники сферы видеопроизводства."Медиабизнес – это бизнес, который очень быстро меняется и завязан на новых технологиях. А новые технологии, с учетом того, что технологический прогресс движется вперед с невероятной скоростью, то у нас нет вариантов кроме как успевать за ним. Это та реальность, в которой живет каждый человек, который работает в медиабизнесе. Он должен подстраиваться под современный мир намного чаще, чем представители других профессий", – сказала Анисимова в интервью Sputnik Грузия.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в девятый раз.Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, sputnikpro, sputnik, видео

SputnikPro в Тбилиси: как продвигать видеоконтент в социальных сетях – видео

17:08 17.08.2023 (обновлено: 17:25 17.08.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Что можно и что категорически нельзя делать при продвижении видеоконтента в социальных сетях, рассказала директор Дирекции производства видеоконтента МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова в ходе мастер-класса SputnikPro
Очередной модуль просветительского проекта SputnikPro прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг. На мероприятии присутствовали журналисты, блогеры, SMM-специалисты и другие работники сферы видеопроизводства.

"Медиабизнес – это бизнес, который очень быстро меняется и завязан на новых технологиях. А новые технологии, с учетом того, что технологический прогресс движется вперед с невероятной скоростью, то у нас нет вариантов кроме как успевать за ним. Это та реальность, в которой живет каждый человек, который работает в медиабизнесе. Он должен подстраиваться под современный мир намного чаще, чем представители других профессий", – сказала Анисимова в интервью Sputnik Грузия.

SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более шести тысяч человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в девятый раз.

Sputnik – международное информационное агентство и радио, часть медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее число подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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