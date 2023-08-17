https://sputnik-georgia.ru/20230817/tbc-bank-stal-luchshim-korporativnym-tsifrovym-bankom-gruzii-281283961.html

TBC Bank стал лучшим корпоративным цифровым банком Грузии

TBC Bank стал лучшим корпоративным цифровым банком Грузии

В состав жюри вошли всемирно признанные эксперты в области технологий и консалтинга 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T07:01+0400

2023-08-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Влиятельный в финансовом мире журнал Global Finance назвал TBC Bank лучшим корпоративным цифровым банком Грузии, сообщается на Медиаплатформе BMG. Кроме того, TBC получил особое признание в общей сложности в 18 номинациях как на национальном, так и на региональном уровне. Финансовые организации-победители были выбраны специальным жюри, членами которого являются всемирно признанные эксперты в области технологий, консалтинга и других областей. Лучшие цифровые банки были отобраны по следующим критериям: Журнал Global Finance издается с 1987 года и читается в 190 странах мира. Влиятельное издание уже 35 лет составляет рейтинг лучших банков мира в различных номинациях. Международный журнал отличается беспристрастной редакционной политикой и пользуется большим доверием в финансовых кругах. Global Finance регулярно награждает наиболее успешные банки и других поставщиков финансовых услуг. А для финансового сообщества мира Global Finance Awards – надежный и объективный стандарт оценки банковской деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, global finance, tbc bank, новости, грузия