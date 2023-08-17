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TBC Bank стал лучшим корпоративным цифровым банком Грузии
TBC Bank стал лучшим корпоративным цифровым банком Грузии
В состав жюри вошли всемирно признанные эксперты в области технологий и консалтинга 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T07:01+0400
2023-08-17T07:01+0400
2023-08-17T07:01+0400
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global finance
tbc bank
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Влиятельный в финансовом мире журнал Global Finance назвал TBC Bank лучшим корпоративным цифровым банком Грузии, сообщается на Медиаплатформе BMG. Кроме того, TBC получил особое признание в общей сложности в 18 номинациях как на национальном, так и на региональном уровне. Финансовые организации-победители были выбраны специальным жюри, членами которого являются всемирно признанные эксперты в области технологий, консалтинга и других областей. Лучшие цифровые банки были отобраны по следующим критериям: Журнал Global Finance издается с 1987 года и читается в 190 странах мира. Влиятельное издание уже 35 лет составляет рейтинг лучших банков мира в различных номинациях. Международный журнал отличается беспристрастной редакционной политикой и пользуется большим доверием в финансовых кругах. Global Finance регулярно награждает наиболее успешные банки и других поставщиков финансовых услуг. А для финансового сообщества мира Global Finance Awards – надежный и объективный стандарт оценки банковской деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, global finance, tbc bank, новости, грузия
экономика, global finance, tbc bank, новости, грузия
TBC Bank стал лучшим корпоративным цифровым банком Грузии
В состав жюри вошли всемирно признанные эксперты в области технологий и консалтинга
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Влиятельный в финансовом мире журнал Global Finance назвал TBC Bank лучшим корпоративным цифровым банком Грузии, сообщается на Медиаплатформе BMG.
Кроме того, TBC получил особое признание в общей сложности в 18 номинациях как на национальном, так и на региональном уровне.
"Необходимо подчеркнуть, что одним из главных критериев была забота о клиенте и его потребностях. Миссия TBC – облегчить жизнь людей и, я думаю, что эта награда еще раз подтверждает полное соответствие деятельности TBC миссии компании", – заявил гендиректор TBC Вахтанг Буцхрикидзе.
Финансовые организации-победители были выбраны специальным жюри, членами которого являются всемирно признанные эксперты в области технологий, консалтинга и других областей.
Лучшие цифровые банки были отобраны по следующим критериям:
инновационные и разнообразные цифровые услуги и продукты, предлагаемые пользователю;
увеличение количества пользователей;
дизайн и функциональность цифрового банка и т. д.
Журнал Global Finance издается с 1987 года и читается в 190 странах мира. Влиятельное издание уже 35 лет составляет рейтинг лучших банков мира в различных номинациях.
Международный журнал отличается беспристрастной редакционной политикой и пользуется большим доверием в финансовых кругах.
Global Finance регулярно награждает наиболее успешные банки и других поставщиков финансовых услуг. А для финансового сообщества мира Global Finance Awards – надежный и объективный стандарт оценки банковской деятельности.