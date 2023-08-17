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Цены на продукты питания в Грузии – что подешевело и что подорожало больше всего
Цены на продукты питания в Грузии – что подешевело и что подорожало больше всего
Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3% 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T12:42+0400
2023-08-17T12:42+0400
2023-08-17T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Продукты питания в Грузии за год в целом подорожали на 0,8%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" на июль 2023 года.Больше всего за год подорожали капуста (65,7%), груши (44,1%) и перец (38,8%). Цены на огурцы выросли на 30%, на томат-пасту - 27,8%, кукурузную муку - 23,8%, зелень – 22,8%, киви - 21,4%, говядину - 17%, свежую рыбу - 11,8%, куриные яйца - 11,1%.Что касается подешевевших товаров, больше всего цены опустились на подсолнечное масло (-43,4%), гречиху (-41%) и маргарин (-20,1%).Цены на продовольствие в мире за июль выросли – отчет FAO>>Существенно подешевели также грецкие орехи (-12,9%), виноград (-12,8%), свекла (-15,8%), мандарины (12,5%), согласно данные "Сакстат".Менее чем на 10% подешевели пшеничная мука, хлеб, рис, вермишель, куриные окорока, сосиски, сгущенка, морковь, соль."Снижение инфляции, безусловно, стало возможным в результате целенаправленной политики правительства и Нацбанка Грузии, а также в результате мероприятий, направленных на решение структурных вызовов", – пояснил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сакстат
грузия, экономика, новости, сакстат
Цены на продукты питания в Грузии – что подешевело и что подорожало больше всего
Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3%
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Продукты питания в Грузии за год в целом подорожали на 0,8%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" на июль 2023 года.
Больше всего за год подорожали капуста (65,7%), груши (44,1%) и перец (38,8%).
Цены на огурцы выросли на 30%, на томат-пасту - 27,8%, кукурузную муку - 23,8%, зелень – 22,8%, киви - 21,4%, говядину - 17%, свежую рыбу - 11,8%, куриные яйца - 11,1%.
Что касается подешевевших товаров, больше всего цены опустились на подсолнечное масло (-43,4%), гречиху (-41%) и маргарин (-20,1%).
Существенно подешевели также грецкие орехи (-12,9%), виноград (-12,8%), свекла (-15,8%), мандарины (12,5%), согласно данные "Сакстат
".
Менее чем на 10% подешевели пшеничная мука, хлеб, рис, вермишель, куриные окорока, сосиски, сгущенка, морковь, соль.
"Снижение инфляции, безусловно, стало возможным в результате целенаправленной политики правительства и Нацбанка Грузии, а также в результате мероприятий, направленных на решение структурных вызовов", – пояснил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.
Годовая инфляция в Грузии в июле составила 0,3%.