https://sputnik-georgia.ru/20230817/tseny-na-toplivo-v-gruzii-ostayutsya-nizkimi--soyuz-importerov-nefteproduktov-281296760.html

Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов

Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов

Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T00:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Цены на топливо в Грузии остаются низкими, заявил президент Союза импортеров нефтепродуктов Амиран Иобашвили. На европейском рынке в последние недели наблюдается рост цен на бензин. За год бензин в Грузии подешевел на 29,8%, дизельное топливо - на 37,6%, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на июль 2023 года. Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива из этой страны составил 81,1 % от всего импорта. В топ-5 стран поставщиков также входят Румыния, Туркмения, Азербайждан и Беларусь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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цены на топливо, грузия, новости, экономика, беларусь, румыния, европа, сакстат