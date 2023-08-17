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Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов
Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов
Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T00:23+0400
2023-08-17T00:23+0400
2023-08-17T00:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Цены на топливо в Грузии остаются низкими, заявил президент Союза импортеров нефтепродуктов Амиран Иобашвили. На европейском рынке в последние недели наблюдается рост цен на бензин. За год бензин в Грузии подешевел на 29,8%, дизельное топливо - на 37,6%, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на июль 2023 года. Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива из этой страны составил 81,1 % от всего импорта. В топ-5 стран поставщиков также входят Румыния, Туркмения, Азербайждан и Беларусь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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цены на топливо, грузия, новости, экономика, беларусь, румыния, европа, сакстат
цены на топливо, грузия, новости, экономика, беларусь, румыния, европа, сакстат
Цены на топливо в Грузии остаются низкими – Союз импортеров нефтепродуктов
Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Цены на топливо в Грузии остаются низкими, заявил президент Союза импортеров нефтепродуктов Амиран Иобашвили.
На европейском рынке в последние недели наблюдается рост цен на бензин.
"Если мы посмотрим на Европу, то там цена будет значительно дороже, чем в Грузии, несмотря на то, что цены у нас немного выросли. Рост цен вызван дефицитом и тем, что Россия ввела пошлину на экспорт. Это вызвало повышение цен. Однако цены у нас остаются низкими", - сказал Иобашвили.
За год бензин в Грузии подешевел на 29,8%, дизельное топливо - на 37,6%, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на июль 2023 года.
Основным поставщиком автомобильного топлива в Грузию является Россия. В период с 1 января по 30 июня наибольший объем автомобильного топлива из этой страны составил 81,1 % от всего импорта.
В топ-5 стран поставщиков также входят Румыния, Туркмения, Азербайждан и Беларусь.